Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इन 4 शहरों में 25 सड़कों का होगा न‍िर्माण, शासन ने द‍िया 7.97 करोड़ रुपये का बजट

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:14 PM (IST)

    वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत मंडल के 25 ग्रामीण मार्गों के निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए शासन से 7.97 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इनमें बरेली की सात, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं की छह-छह ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत मंडल के 25 ग्रामीण मार्गों के निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए शासन से 7.97 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इनमें बरेली की सात, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं की छह-छह ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली के मीरगंज में मिर्जापुर नरखेड़ा मार्ग से वाया बहादुपुर बीमम नौगवां मार्ग के लिए 1.68 करोड़ रुपये स्वीकृत कर 48.02 लाख आवंटित किया गया है। फरीदपुर से औद्योगिक क्षेत्र सथरापुर कचरा प्रोसेसिंग प्लांट मार्ग से करनपुर होते हुए एफसीआइ गोदाम तक की सड़क के लिए 83.18 लाख रुपये स्वीकृत कर 23.48 लाख रुपये जारी किया गया है। महेशपुर से फेजनगर तक सड़क निर्माण के लिए 72.88 लाख की मंजूरी देकर 23.48 लाख आवंटित किया गया है।

    आंवला क्षेत्र में देवकोला से रम्पुरा तक खड़ंजा से लेपन कार्य के लिए 1.70 करोड़ रुपये स्वीकृत कर 48.10 लाख रुपये जारी किया गया है। मीरगंज में शाहपुर हौंसपुर से महिमानगला मार्ग के लिए 57.58 लाख रुपये मंजूर कर 16.22 लाख अवमुक्त किया गया है। नवाबगंज में चटिया रहमत अली संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 65.44 लाख रुपये स्वीकृत कर 18.36 लाख रुपये जारी किया गया है। फरीदापुर मुतलक खजुरिया संपर्क मार्ग के लिए 70.55 लाख मंजूर कर 19.73 लाख आवंटित किया गया है।

    शाहजहांपुर में कुरसंडा गांव से पंचपीर बाबा तक नवनिर्माण के लिए 1.35 करोड़ मंजूर कर 38.27 लाख अवमुक्त किया गया है। कटरा में परोतन संपर्क मार्ग के लिए 99.38 लाख स्वीकृत कर 27.80 लाख आवंटित किया गया है। जलालाबाद में सुखनईया से झकरेली पश्चिम लगेवा नगला संपर्क मार्ग के लिए 1.12 करोड़ स्वीकृत कर 31.40 लाख का आवंटन किया गया है। मुस्तफानगर से रहीमादासपुर संपर्क मार्ग के लिए 1.28 करोड़ स्वीकृत कर 35.89 लाख अवमुक्त किया गया है। पुवायां नाहिल मार्ग से भरसंडा संपर्क मार्ग नवनिर्माण के लिए 2.03 करोड़ स्वीकृत कर 57.11 लाख आवंटित किया गया है। ददरौल में डींगुरपुर सहजापुर मार्ग से चकवाजिद मार्ग के लिए 1.61 करोड़ स्वीकृत कर 45.64 लाख जारी किया गया है।


    पीलीभीत में पीलीभीत बस्ती मार्ग से मीरापुर मार्ग के लिए 1.07 करोड़ स्वीकृत कर 30.11 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। बरखेड़ा में पीलीभीत मझोला मार्ग से खिरका ग्राम होते हुए बहरूआ गगनापुर तक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 92.22 लाख स्वीकृत कर 25.79 लाख का आवंटन किया गया है। न्यूरिया महोफ रोड से कानपुर कालोनी होते हुए गुप्ता कालोनी तक सड़क के लिए 75.14 लाख मंजूर कर 21.02 लाख जारी किया गया है।

    पूरनपुर में पीलीभीत बस्ती मार्ग से तिरेतानाथ मंदिर मार्ग के लिए 1.86 करोड़ स्वीकृत कर 52.09 लाख आवंटित किया गया है। बीसलपुर में मिघौना मार्ग से ढकवारा संपर्क मार्ग का नवीनीकरण कराने के लिए 73.26 लाख स्वीकृत कर 20.49 लाख जारी किया गया है। ईंटगांव बमरौली मार्ग पर रामपुर अमृत के पास कवैया गांव तक सड़क के लिए 1.83 करोड़ स्वीकृत कर 38.27 लाख रुपये आवंटित किया गया है।

    बदायूं जिले में घौंसपुर से ब्योर तक सड़क नवनिर्माण के लिए 1.11 करोड़ स्वीकृत कर 31.75 लाख का आवंटन किया गया है। बरातेगदार से रजलामई तक नवनिर्माण के लिए 1.57 करोड़ मंजूर कर 44.30 लाख जारी किया गया है। बिल्सी में हरगनपुर से पीतम नगगर प्रीतम नगला मार्ग के लिए 1.41 करोड़ स्वीकृत कर 40.28 लाख आवंटित किया गया है। दातागंज में ननाई सराय पचतौर से बिहारीपुर दियोनी मार्ग से भुड़िया मार्ग का नवनिर्माण के लिए 1.27 करोड़ मंजूर कर 35.60 लाख जारी किया गया है। रूकुमपुर पुखता से बारीखेड़ा मार्ग का नवीनीकरण कराने के लिए 85.60 लाख मंजूर कर 23.94 लाख रुपये जारी किए गए हैं।