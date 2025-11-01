यूपी पुलिस भर्ती में रिजल्ट से पहले ही बाहर हो गए 4048 अभ्यर्थी, सभी का हुआ वेरिफिकेशन
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में परिणाम से पहले ही 4048 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। यह कार्रवाई दस्तावेजों के सत्यापन के बाद हुई, जिसमें कई अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमियां पाई गईं। भर्ती बोर्ड ने पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा कराई गई। इसमें 6960 पंजीकृत में से 2912 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 4048 ने परीक्षा छोड़ दी। केंद्र पर प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग की गई, बेल्ट, जूते और घड़ी उतरवाई गई।
पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए अभ्यर्थी निर्धारित समय से पूर्व केंद्र के बाहर पहुंच गए, यहां प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने पर अंदर दाखिल हुए। जहां उन्हें चेकिंग की सघन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। लिखित परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कराई गई।
अब दो नवंबर को पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) और सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक, लेखा) की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 13 केंद्रों पर कराई जाएगी। इसमें छह हजार अभ्यर्थियों की शामिल होने की संभावना है।
जिलाधिकारी ने केंद्रों का लिया जायजा
परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, श्री गुरू गोविंद सिंह इंटर कॉलेज और श्री गुरू नानक रिक्खी सिंह कन्या इंटर कॉलेज में निरीक्षण किया।
परीक्षा केंद्रों पर बनाए गए सीसीटीवी व कंट्रोल रूम आदि के माध्यम से परीक्षा कक्षों की स्थिति को भी देखा। निरीक्षण में अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, पुलिस अधीक्षक यातायात मो. अकमल खान शामिल रहे।
चेकिंग में उतरवाए बेल्ट और घड़ी
परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को केवल कलम, पहचान पत्र और प्रवेश पत्र ले जाने की अनुमति दी गई। ऐसे में सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की गहन चेकिंग की गई। सुरक्षा कर्मियों ने बेल्ट, घड़ी, जूते तक उतरवा लिए। हर अभ्यर्थी को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। सुरक्षाकर्मी प्रत्येक अभ्यर्थी का सत्यापन करते नजर आए।
