UP Panchayat Chunav: नए वोटरों के लिए नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, इस दिन जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

जागरण संवाददाता, बरेली। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं एसडीएम मीरगंज आलोक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवक-युवतियां मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर तक मतदान केंद्रों का क्रमांक, मतदाता क्रमांक तथा मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग कराई जाएगी। 23 दिसंबर को मतदाता सूची का आलेख (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण बूथ स्तर पर बीएलओ के पास किया जा सकेगा।