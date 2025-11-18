जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने रहपुरा जागीर, रसूला चौधरी भिटौरा नौगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली एवं रहपुरा जागीर की 125 हेक्टेयर भूमि चिह्रित कर भूमि अधिग्रहण की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए सर्वे प्रक्रिया शुरु कर दी गई है, जिसमें परिसंपत्तियों का भी चिह्राकन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नवंबर माह में ही सर्वे प्रक्रिया पूर्ण कर सहमति लेने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। इसके लिए एक हजार से अधिक किसानों की भूमि खरीदने की संभावना जताई जा रही है।

बीडीए बोर्ड ने बीते सप्ताह दिल्ली हाइवे से सटे लिंक रोड पर नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित की स्वीकृति दी है। इसके लिए रसूला चौधरी, भिटौरा नौगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली एवं रहपुरा जागीर की 125 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया है।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. के अनुसार औद्योगिक टाउनशिप में उद्यमियों को बेहतर संरचनात्मक सुविधाओं के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके लिए शीघ्र ही चिह्रित भूमि सहमति लेने के साथ परिसंपत्तियों का चिह्राकन कर लिया जाएगा। संभावना जताई कि तीनों गांव के एक हजार से अधिक किसानों से भूमि खरीदी जाएगी। औद्योगिक टाउनशिप में ट्रांसपोर्ट नगर, लाजिस्टक, वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल, डारमेट्री हास्पिटल फैसेलिटी, फायर स्टेशन, कैफेटेरिया, बैंक, सीयूजीएल गैस लाइन, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, ई-चार्जिंग स्टेशन आदि उपयोग के लिए भूखंड उपलब्ध होंगे।