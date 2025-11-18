Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस ज‍िले में इंडस्ट्रियल टाउनशि‍प के लिए 1000 से अधिक किसानों से खरीदी जाएगी जमीन, 125 हेक्टेयर भूमि चिन्हित

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:23 PM (IST)

    जिले में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने रहपुरा जागीर, रसूला चौधरी भिटौरा नौगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली एवं रहपुरा जागीर की 125 हेक्टेयर भूमि चिह्रित कर भूमि अधिग्रहण की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए सर्वे प्रक्रिया शुरु कर दी गई है, जिसमें परिसंपत्तियों का भी चिह्राकन किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने रहपुरा जागीर, रसूला चौधरी भिटौरा नौगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली एवं रहपुरा जागीर की 125 हेक्टेयर भूमि चिह्रित कर भूमि अधिग्रहण की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए सर्वे प्रक्रिया शुरु कर दी गई है, जिसमें परिसंपत्तियों का भी चिह्राकन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नवंबर माह में ही सर्वे प्रक्रिया पूर्ण कर सहमति लेने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। इसके लिए एक हजार से अधिक किसानों की भूमि खरीदने की संभावना जताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    बीडीए बोर्ड ने बीते सप्ताह दिल्ली हाइवे से सटे लिंक रोड पर नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित की स्वीकृति दी है। इसके लिए रसूला चौधरी, भिटौरा नौगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली एवं रहपुरा जागीर की 125 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया है।

    बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. के अनुसार औद्योगिक टाउनशिप में उद्यमियों को बेहतर संरचनात्मक सुविधाओं के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके लिए शीघ्र ही चिह्रित भूमि सहमति लेने के साथ परिसंपत्तियों का चिह्राकन कर लिया जाएगा।

    संभावना जताई कि तीनों गांव के एक हजार से अधिक किसानों से भूमि खरीदी जाएगी। औद्योगिक टाउनशिप में ट्रांसपोर्ट नगर, लाजिस्टक, वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल, डारमेट्री हास्पिटल फैसेलिटी, फायर स्टेशन, कैफेटेरिया, बैंक, सीयूजीएल गैस लाइन, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, ई-चार्जिंग स्टेशन आदि उपयोग के लिए भूखंड उपलब्ध होंगे।

    औद्योगिक टाउनशिप हाईवे के निकट योजना है, जिसमें 18 मीटर, 30 मीटर एवं 45 मीटर चौड़े मार्गो का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए भूमि क्रय को किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में क्रय निर्धारण समिति द्वारा दर निर्धारण के बाद बोर्ड से अनुमोदन के बाद भूमि अधिग्रहण शुरु किया जाएगा।