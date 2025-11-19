जागरण संवाददाता, बरेली। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त पहुंचने से जहां मंडल के 16.83 लाख किसानों के चेहरों पर चमक दौड़ गई, वहीं 2.13 लाख किसानों में मायूसी रही। वजह, लाभार्थियों के सत्यापन में अपात्र मिले इन किसानों को पात्रता सूची से बाहर कर दिया गया है।

किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए सरकार हर साल छह हजार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में दे रही है। लाभार्थियों की जांच-पड़ताल पर यह बात सामने आई थी कि एक परिवार में कई लोग एक साथ योजना का लाभ ले रहे हैं। निधि के लिए नाबालिगों को भी परिवार से अलग दर्शा दिया गया है। जबकि वास्तव में सभी साथ-साथ ही रहते हैं। शासन से अपात्रों की सूची जारी की गई तो जिलावार उनका सत्यापन कराया गया।

बरेली में 5,54,404 लोग निधि ले रहे थे, अब इनकी संख्या 5,02, 742 रह गई है। पीलीभीत में 3,44,191 किसान योजना का लाभ ले रहे थे, अब 2,86,466 बची है। शाहजहांपुर में लाभार्थी 4,69,836 थी जो अब 4,31,914 रह गई है। बदायूं में 5,36,736 लोग निधि ले रहे थे, सत्यापन के बाद इनकी संख्या 4,61,979 रह गई है।





किसानों के खातों में भेजी गई पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों के खातों में बुधवार को 21वीं किस्त भेजी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोयंबटूर से किसानों को किस्त हस्तांतरित की। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विकास भवन सभागार में देखा गया। जिसमें जिले के प्रभारी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता जेपीएस राठौर, महापौर डॉ. उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक नवाबगंज एमपी आर्य, जिलाध्यक्ष भाजपा आंवला आदेश प्रताप सिंह शामिल हुए।

किसानों ने अपनी समस्याएं और सुझाव भी प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी। अवगत कराया कि सरकारी योजनाओं में बैंक द्वारा सरलता से ऋण की उपलब्धता कराई जाए। गन्ना तौल शीघ्रता से कराएं जाने, निराश्रित पशुओं व बंदरों की समस्या बताई गई और निदान कराने की मांग उठाई। किसानों ने जिले में एम्स की मांग भी उठाई गई। मनरेगा की व्यवस्थाओं को कृषि से जोड़ने का सुझाव दिया गया।

किसानों ने अवगत कराया कि बिजली के पोल कई जगह आधा-फीट छोड़कर कर काटे गए हैं, जिनसे दुर्घटना हो रही है। उप कृषि निदेशक अमर पाल ने अवगत कराया कि किसान सम्मान निधि योजना जनवरी 2019 से आरंभ हुई है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की धनराशि किसानों के खाते में भेजी जाती है।