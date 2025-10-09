उज्जैन रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेंगीं ये चार ट्रेनें, मुरादाबाद मंडल में संचालित गाड़ियों का भी बदला रूटे
पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल के उज्जैन स्टेशन पर 11 से 15 अक्टूबर तक यार्ड रिमाडलिंग कार्य के कारण मुरादाबाद मंडल की चार ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। इन ट्रेनों को उज्जैन स्टेशन पर ठहराव नहीं दिया जाएगा। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 14309, 14317, 14310 और 14318 परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।
जागरण संवाददाता, बरेली। पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 11 से से 15 अक्टूबर तक यार्ड रिमाडलिंग और नान इंटरलाकिंग कार्य कराया जाएगा। इन ट्रेनों को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं दिया जाएगा। इस वजह से मुरादाबाद मंडल में संचालित गाड़ियों काे परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा।
मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 14309 लक्ष्मीबाई नगर योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 15 अक्टूबर, ट्रेन संख्या 14317 लक्ष्मीबाई नगर योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 11 और 12 अक्टूबर को, ट्रेन संख्या 14310 योगनगरी ऋषिकेश लक्ष्मीबाई नगर एक्सप्रेस 14 अक्टूबर और ट्रेन संख्या 14318 योगनगरी ऋषिकेश लक्ष्मीबाई नगर एक्सप्रेस 10 और 11 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा।
