महंगी पड़ी फेसबुक पर युवती से दोस्ती: क्रिप्टो करेंसी में इंवेस्टमेंट के नाम पर लाखों ठगे, बरेली में चार के खिलाफ केस
बरेली में एक युवक को फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। युवती ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर उसे लाखों का चूना लगाया। युवक की शिकायत पर कैंट थाने में युवती समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। फेसबुक के माध्यम से युवती ने युवक को अपने जाल में फंसाया और इंवेस्टमेंट के नाम पर लाखों की ठगी कर ली। युवक ने जब रुपये मांगे तो जवाब देना बंद कर दिया। युवक के शिकायती पत्र पर कैंट थाने में युवती समेत चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। पुलिस का कहना हैं कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।
युवक के शिकायती पत्र पर कैंट थाने में चार लोगों के विरुद्ध लिखी गई प्राथमिकी
कैंट के ठिरिया निजावत खां निवासी मोईन खान ने पुलिस को बताया कि वह फेसबुक के माध्यम से रिशू नाम की युवती से संपर्क में आए। आरोप है कि युवती ने क्रिप्टो करेंसी में इवेंस्ट करने पर मोटे मुनाफे का झांसा दिया। जब वह तैयार हुए तो युवती ने अपने साथी बलवीर सिंह को बास बताकर बात कराई। रिशु ने मोईन से वाट्सएप के माध्यम से भी बातचीत शुरू कर दी।
युवक का कहना, संपर्क में आई युवती ने दिया था मोटे मुनाफे का झांसा
आरोप है कि इसके बाद आरोपितों ने उनसे एक अनलाइन फार्म भरवाकर डिजिटल हस्ताक्षर भी लिए गए। शुरुआत में पांच ट्रेडिंग कराकर 30 प्रतिशत कमीशन के नाम पर उनसे पांच लाख रुपये ले लिए। इसके बाद जब छठवीं बार ट्रेडिंग हुई तो उनसे कमीशन के रूप में तीन लाख रुपये मांगे गए। जब उन्होंने कमीशन के रुपये नहीं दिए तो आरोपितों भुगतान करने से इन्कार कर दिया। रुपये देने में टालमटोल करने लगे। इसके बाद संपर्क भी कम कर दिया। जब मोईन को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने कैंट थाने में रिशु, बलवीर सिंह, गुरमीत व मनीषा गौड़ को नामजद करते हुए प्राथमिकी लिखाई है।
