महंगी पड़ी फेसबुक पर युवती से दोस्ती: क्रिप्टो करेंसी में इंवेस्टमेंट के नाम पर लाखों ठगे, बरेली में चार के खिलाफ केस

जागरण संवाददाता, बरेली। फेसबुक के माध्यम से युवती ने युवक को अपने जाल में फंसाया और इंवेस्टमेंट के नाम पर लाखों की ठगी कर ली। युवक ने जब रुपये मांगे तो जवाब देना बंद कर दिया। युवक के शिकायती पत्र पर कैंट थाने में युवती समेत चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। पुलिस का कहना हैं कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

युवक के शिकायती पत्र पर कैंट थाने में चार लोगों के विरुद्ध लिखी गई प्राथमिकी

कैंट के ठिरिया निजावत खां निवासी मोईन खान ने पुलिस को बताया कि वह फेसबुक के माध्यम से रिशू नाम की युवती से संपर्क में आए। आरोप है कि युवती ने क्रिप्टो करेंसी में इवेंस्ट करने पर मोटे मुनाफे का झांसा दिया। जब वह तैयार हुए तो युवती ने अपने साथी बलवीर सिंह को बास बताकर बात कराई। रिशु ने मोईन से वाट्सएप के माध्यम से भी बातचीत शुरू कर दी।