    यूपी से गुजरने वाली ये 8 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, निर्माण कार्य की वजह से 53 ट्रेनें होंगी प्रभावित

    By Peeyush Dubey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:27 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे के अमौसी स्टेशन पर यार्ड नवीनीकरण और गोंडा-बुढ़वल खंड पर तीसरी लाइन निर्माण के कारण आठ ट्रेनें रद्द रहेंगी और 53 प्रभावित होंगी। घाघरा नदी पर 1037 मीटर लंबा पुल बन रहा है जिसके पूरा होने पर गोंडा कचहरी से बुढ़वल तक तीसरी लाइन चालू हो जाएगी। इससे ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा।

    ब्लाक के चलते आठ निरस्त ट्रेनों के समेत 53 ट्रेनें होंगी प्रभावित

    जागरण संवाददाता, बरेली। उत्तर रेलवे के अमौसी स्टेशन के यार्ड रिमाडलिंग कार्य और गोंडा बुढ़वल खंड पर घाघरा घाट चौकाघाट बुढ़वल स्टेशन के मध्य 11 किलोमीटर तीसरी लाइन निर्माण कार्य की कमीशनिंग कार्य की वजह से आठ ट्रेनों के निरस्त रहने के साथ 53 ट्रेनें प्रभावित होंगी। इससे रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

    पूर्वाेत्तर रेलवे के गोरखपुर रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर रेलवे के अमौसी स्टेशन के यार्ड रिमाडलिंग कार्य के लिए प्री-नान इंटरलाक और नान इंटरलाक कार्य किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि आठ अक्टूबर को चलने वाली ट्रेन 22453 लखनऊ जंक्शन मेरठ सिटी एक्सप्रेस, मेरठ सिटी से नौ अक्टूबर को चलने वाली 22454 मेरठ सिटी लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस समेत छह ट्रेनों को निरस्त रखा जाएगा। इसके अलावा चार ट्रेनों को रि-शेड्यूलिंग करके और 20 ट्रेनों को नियंत्रित करके संचालित किया जाएगा। पांच ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा।

    पूर्वाेत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के गोंडा बुढ़वल खंड पर घाघरा घाट चौकाघाट बुढ़वल स्टेशन के मध्य 11 किलोमीटर तीसरी लाइन निर्माण कार्य की कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा। इसके लिए पांच से आठ अक्टूबर तक ब्लाक लेकर काम कराया जाएगा।

    इसके अलावा रेल संरक्षा आयुक्त की ओर से संरक्षा निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इससे दो ट्रेनों को निरस्त किया जाएगा।

    वहीं, 12 ट्रेनों को बदले मार्ग से गुजारा जाएगा, जबकि चार ट्रेनों की रि-शिड्यूलिंग की जाएगी। घाघरा नदी पर निर्माणाधीन पुल की लंबाई 1037 मीटर है, जिसमें 17 स्पैन हैं। इस कार्य के पूर्ण हो जाने से गोंडा कचहरी से बुढ़वल तक तीसरी लाइन की कमीशनिंग हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप इस सेचुरेटेड खंड की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा।