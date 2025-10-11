हरिद्वार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट, त्योहारों की वजह यात्री हुए परेशान
त्योहारों के समय में भी बरेली जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार एक्सप्रेस और अवध आसाम एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें भी काफी देरी से चल रही हैं। रेलवे के अनुसार, कई स्थानों पर ब्लॉक लेने के कारण ट्रेनों को पुनर्निर्धारित करना पड़ रहा है।
जागरण संवाददाता, बरेली। त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनों के देरी से संचालित होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को हरिद्वार एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट होकर गुजरीं।
ट्रेनों के लेटलतीफी के चलते यात्रियों को घंटों रेलवे जंक्शन पर बैठकर इंतजार करने को मजबूर होना पड रहा है। कई स्थानों पर ब्लाक लेने की वजह से ट्रेनों को ठहराव देकर और रि-शेड़यूल करके संचालित करना पड़ रहा है। शनिवार को ट्रेन संख्या 03223 हरिद्वार पूजा स्पेशल करीब 13 घंटे, ट्रेन संख्या 15909 अवध आसाम ढाई घंटे से अधिक समय से देरी से पहुंचीं। वहीं, राज्यरानी एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय के बाद पहुंचीं।
