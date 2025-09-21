बरेली में भैंस चराने गया युवक नदी में डूबा, दूसरे दिन उतराती मिली लाश
फतेहगंज पूर्वी में शनिवार को भैंस चराने गया एक युवक नदी में डूब गया। रविवार शाम को उसका शव नदी में तैरता हुआ मिला। युवक की पहचान अमित कश्यप के रूप में हुई है जो शनिवार दोपहर से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार में मातम छाया हुआ है।
संवाद सूत्र, फतेहगंज पूर्वी। शनिवार को भैंस चराने गया युवक नदी में डूब गया था।गोताखोरों द्वारा तमामबखोशिश कि गई लेकिन उन्हे सफलता नही मिली।रविवार शाम नदी में एक शव को उतराते हुए ग्रामीणों ने देखा।बह शव उसी युबक का था,जो शनिवार को डूबा था।
फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के गांव कुठला निवासी संजय कश्यप का पुत्र अमित कश्यप उम्र 19 वर्ष शनिवार दोपहर में गांव के पास बहने वाली बहगुल नदी के किनारे अपनी भैंसों को चराने के लिए जंगल में गया था।
लोगों ने शुरू की तलाश
देर शाम तक घर बापस ना आने पर उन लोगों ने जब युवक को तलाश किया तो उसके नहीं मिलने पर गांव में युवक के नदी में डूबने का शोर मच गया। सूचना पर पहुँची पुलिस ने गोताखोरों द्वारा शनिवार रात व रविवार को पूरे दिन बहगुल नदी में युवक को तलाश करवाया।लेकिन गोताखोरो को कामयावी नही मिली।
देर शाम ग्रामीणों ने नदी में एक शव उतराते हुए देखा।बो शव शनिवार को नदी में डूबे गाँव के ही अमित कश्यप का था।जिसके बाद गोताखोरों ने उसे बाहर निकाला।जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।युवक की मौत से परिवार वालों का रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि शव के मिलने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
