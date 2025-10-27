Language
    कुत्ते को बचाने में अनियंत्रित कार डिवाइडर पार डीसीएम से टकराई, मां-बेटे की मौत

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:17 PM (IST)

    फतेहगंज पूर्वी में लखनऊ-बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक मां और बेटे की जान चली गई। कुत्ते को बचाने की कोशिश में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर डीसीएम से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और फरार डीसीएम चालक की तलाश कर रही है।

    हादसे के दौरान डीसीएम में घुसी कार : जागरण

    संसू, जागरण, फतेहगंज पूर्वी :: लखनऊ हाईवे पर सोमवार सुबह करीब सात बजे भीषण हादसा हो गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर सामने से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया।
    पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से हरदोई निवासी अर्पण पांडेय मुरादाबाद की ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थे। उनके पिता अशोक पांडेय मुरादाबाद के ही कुंदरकी थाने में दारोगा हैं। दीपावली पर अर्पण अपनी मां मनोरमा के साथ घर गए थे। छुट्टी खत्म होने के बाद वापस ड्यूटी पर जा रहे थे। सुबह करीब सात बजे के आस-पास वह फतेहगंज पूर्वी के टिसुआ गांव के पास पहुंचे। इसी बीच अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ उनकी कार के सामने आया। उसे बचाने के लिए अर्पण ने ब्रेक लगाए तो उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर की दूसरी ओर चली गई। सामने दूसरी साइड में बरेली की तरफ से जा रही तेज रफ्तार डीसीएम ने अर्पण की कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि अर्पण की कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा मगर वहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अर्पण के पिता को जब इस बात की सूचना मिली तो वह बेसुध हो गए। पुलिस के मुताबिक, वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव स्वजन को सुपुर्द कर दिए गए हैं, वहीं हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डीसीएम को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
    आवारा आतंक से हो रही घटनाएं : हाईवे पर आवारा पशुओं के कारण रोजाना कई हादसे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हैं। हाईवे पर घूमने वाले आवारा गोवंश, कुत्ते जिनकी वजह से वाहन चालक नियंत्रण खो बैठते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं।
    फतेहगंज पूर्वी के थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि :हादसे की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, घायल मां बेटे को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन को सूचना के बाद दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया है।

