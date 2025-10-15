Language
    तीन अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त, बरेली प्राधिकरण ने दो व्यावसायिक भवन किए सील

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:11 AM (IST)

    बरेली में प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फतेहगंज पश्चिमी में बिना नक्शा स्वीकृति के विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। चिटौली में पप्पू, शिव अवतार शर्मा और इंद्रजीत द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। दौलत राम गुप्ता और राजेश सिंह के व्यावसायिक-आवासीय निर्माण को भी सील किया गया। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर चेतावनी जारी की है।

    अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण को ध्वस्त करने संग सीलिंग की कार्रवाई की गई। बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।

    

     

    फतेहगंज पश्चिमी में क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित की जा रही थी कॉलोनियां

     

    इसमें पप्पू द्वारा चिटौली में 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल, शिव अवतार शर्मा द्वारा 3000 वर्गमीटर, इंद्रजीत द्वारा चिटौली में लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बाउंड्रीवाल, भूखंडों का चिन्हांकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण-विकास कार्य कराया जा रहा था।

     

    प्राधिकरण की अलग-अलग टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर की कार्रवाई

     

    अभियान के दौरान.दौलत राम गुप्ता व राजेश सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक-आवासीय निर्माण को भी सील किया गया। प्राधिकरण की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास-निर्माण का ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई। इस दौरान शहरी क्षेत्र में भी अलग-अलग टीमों ने सर्वे कर कई निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए।