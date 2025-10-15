तीन अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त, बरेली प्राधिकरण ने दो व्यावसायिक भवन किए सील

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण को ध्वस्त करने संग सीलिंग की कार्रवाई की गई। बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।

फतेहगंज पश्चिमी में क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित की जा रही थी कॉलोनियां इसमें पप्पू द्वारा चिटौली में 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल, शिव अवतार शर्मा द्वारा 3000 वर्गमीटर, इंद्रजीत द्वारा चिटौली में लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बाउंड्रीवाल, भूखंडों का चिन्हांकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण-विकास कार्य कराया जा रहा था।