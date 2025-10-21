Language
    लोगों को लालच देकर बना रहे थे ईसाई... बरेली में मतांतरण गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

    By Rajnesh Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:19 PM (IST)

    बरेली के सुपर सिटी कॉलोनी में मतांतरण का मामला सामने आया है। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और तीन को गिरफ्तार किया। आरोप है कि कोचिंग सेंटर की आड़ में लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। बारादरी की सुपर सिटी कालोनी में किराए के मकान में षड्यंत्र के तहत लोगों का मतांतरण कराया जा रहा था। गिरोह के सदस्य लोगों को रुपये, उपचार, शादी कराने आदि का प्रलोभन देकर हिंदू से ईसाई बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो सुभाष नगर निवासी रिषभ ठाकुर के शिकायती पत्र पर एक महिला समेत चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उन्होंने भी मतांतरण की बात स्वीकारी है।

    सुपर सिटी में किराए के मकान में लोगों को प्रलोभन देकर बनाया जा रहा था ईसाई


    सुभाषनगर निवासी बजरंग दल के रिषभ ठाकुर ने पुलिस को बताया कि उन्हें निर्दोष राठौर नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि सुपर सिटी में एक किराए के मकान में कुछ लोग प्रार्थना सभा के नाम पर अवैध रूप से मतांतरण करा रहे हैं। सूचना पर वह अपने साथियों के साथ उस प्रार्थना सभा में शामिल हुए। आरोप है कि वहां पर उस वक्त करीब 15-20 लोग बैठे थे। जिसमें कुछ पुरुषों के अलावा महिलाओं से लेकर बच्चे तक सभी शामिल थे।


    बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काटा हंगामा, पुलिस ने चार के विरुद्ध लिखी प्राथमिकी

     

    आरोप है कि वहां पर सुपर सिटी निवासी सुमित मैसी, विलियम मैसी व अमित मैसी के अलावा सनराइज कालोनी निवासी सरिता और सत्यपाल मौजूद थे। आरोप है कि सभी लोग कोचिंग सेंटर की आड में लोगों का अवैध रूप से मतांतरण करा रहे थे। रिषभ जब उस प्रार्थना सभा में शामिल हुए तो उन्होंने पादरी सुमित मैसी से पूछा कि वह यहां पर ये सब क्या कर रहे हैं? तो पादरी ने जवाब दिया कि वह लोगों को ईसाई धर्म की दीक्षा दे रहा है। इसके बाद सुमित ने रिषभ को भी ईसाई धर्म से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ने को दी और ईसाई धर्म से जुड़ी प्रार्थना कराने का प्रयास किया। इसके बाद रिषभ और उनके साथियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने पादरी सुमित मैसी, अमित मैसी और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया।

    मकान में संचालित करते थे स्टडी कोचिंग सेंटर


    रिषभ ने बताया कि, मकान में स्टडी कोचिंग के नाम से सेंटर संचालित है। जिसमें कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसी कोचिंग सेंटर में हर रविवार को यह प्रार्थना सभा होती है जिसमें आरोपित हिंदू लोगों को मतांतरित करते हैं।


    रिषभ ने बताया कि, आरोपितों ने पिछले दिनों ग्रीन पार्क निवासी एक ठाकुर युवक का भी इसी तरह से मतांतरण कराया था। उसका ईसाई धर्म की युवती से विवाह कराया और बाद में उसका मतांतरण करा दिया। स्थिति यह है कि युवक ने अपने परिवार को भी छोड़ दिया है।



    सूचना पर चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। इसमें से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। - धनंजय पांडेय, इंस्पेक्टर बारादरी।