विद्युत विभाग के 13 संविदा कर्मचारी बर्खास्त, मुख्य अभियंता की रिपोर्ट पर बरेली में कार्रवाई
बरेली के विद्युत विभाग ने 13 संविदा कर्मियों को विभिन्न कारणों से बर्खास्त कर दिया है, जिनमें से आठ बिना सूचना के अनुपस्थित थे, दो की आयु 55 वर्ष से अ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। विद्युत विभाग में कार्यरत 13 संविदा कर्मियों को विभिन्न कारणों से बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें से आठ कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। दो कर्मचारी 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, जबकि एक कर्मचारी त्याग पत्र दे चुका था।
बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित चल रहे थे
एसएसओ लालसेन, राहुल, आकाश लंबे समय से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित चल रहे थे। जबकि एसएसओ तेजेंद्र ने त्याग पत्र दे दिया था। इनके अलावा एएसओ दिनेश चंद्र शर्मा की आयु 55 वर्ष से अधिक हो गई थी। इसकी वजह इन पांचों लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई है। कुशल कर्मचारी फतेहउद्दीन, नाजिम अहमद, अजय, पवन कश्यप बिना किसी सूचना के अर्से से गायब हैं। इनके अलावा निखिल शर्मा, केशव नागर, देवेंद्र भी लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। जयपाल सिंह की आयु 55 वर्ष से अधिक हो चुकी थी।
मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट पर कार्मिक अधिकारी सुशील कुमार ने सभी की सेवा समाप्त करते हुए बिना अनुमति के गायब कर्मियों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।