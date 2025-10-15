'अखिलेश की तरह मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर रहे...', चुनाव से पहले बिहार के किस नेता का नाम लेकर बोले बरेलवी मौलाना?

जागरण संवाददाता, बरेली। मुस्लिम कयादत (नेतृत्व) को हाशिए पर डालने का काम जो काम उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, वही काम बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। यह बयान आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बुधवार को जारी किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि बिहार का चुनाव शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मौलाना ने कहा कि सहरसा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार रैली शुरू की, मंच पर 25 नेताओं में एक भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया।