    'अखिलेश की तरह मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर रहे...', चुनाव से पहले बिहार के किस नेता का नाम लेकर बोले बरेलवी मौलाना?

    By Peeyush Dubey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:16 PM (IST)

    आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में मुस्लिम नेतृत्व को हाशिए पर धकेल रहे हैं, जैसा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी की रैली में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं दिखा, जबकि बिहार में मुस्लिमों की आबादी 25% है। उन्होंने बिहार के मुसलमानों से सोच-समझकर फैसला लेने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। मुस्लिम कयादत (नेतृत्व) को हाशिए पर डालने का काम जो काम उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, वही काम बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। यह बयान आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बुधवार को जारी किया।

    मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि बिहार का चुनाव शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मौलाना ने कहा कि सहरसा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार रैली शुरू की, मंच पर 25 नेताओं में एक भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया।

    यही नहीं, बिहार में एक महीना तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने दौरा किया, लेकिन गाड़ी या मंच पर कहीं भी मुसलमान नजर नहीं आया, जबकि मुस्लिमों की आबादी 25 प्रतिशत है। ऐसा करके राजद के नेता तेजस्वी यादव मुस्लिम नेतृत्व को हाशिये पर ले जाकर समाप्त कर का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमानों से कहूंगा कि वे अपना फैसला बहुत सोच समझकर करें।