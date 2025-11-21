बरेली के गुलमोहन पार्क के पास दूध कारोबारी पर आवारा कुत्ते ने बोला हमला, घायल
बरेली में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। गुलमोहर पार्क के पास दूध विक्रेता पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिछले सप्ताह भी एक बच्ची कुत्ते के हमले में घायल हो गई थी। स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को अभियान चलाने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। शुक्रवार को गुलमोहर पार्क के पास दूध कारोबारी पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। इससे के पैर में गहरा जख्म पहुंच गया। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निगम की ओर से आवारा कुत्तों को पकड़ने में लापरवाही करने का आरोप लगाया।
नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों और बंदरों का उत्पात लगातार जारी है। बीते सप्ताह जोगी नवादा में घर के बाहर खेल रही तीन वर्षीय बच्ची को पास में रहने वाले कुत्ते ने चेहरे पर नोंच गंभीर रुप से घायल कर दिया था।
शुक्रवार को शहर में दूध बिक्री को पहुंचे फरीदपुर के सहजनपुर हेतराम निवासी राकेश शर्मा दूध पर गुलमोहर पार्क के पास आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। इससे राकेश बाइक से नीचे गिर गए।
कुत्तों ने उनके पैर और पेट में काटकर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों के दौड़ने पर कुत्तों के झुंड मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों के अनुसार एक कुत्ता पागल भी हो गयाहै जो आए दिन आमजन को शिकार बना रहा।
उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह ने बताया कि कुत्तों के झुंड के हमले की जानकारी नहीं है, शनिवार को ही टीम भेजकर संबंधित क्षेत्र में अभियान चलाया जाएगा।
