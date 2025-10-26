Language
    बरेली में STF ने 4.13 किलो अफीम के साथ छह तस्करों को किया गिरफ्तार, रांची से करते थे सप्लाई 

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:14 PM (IST)

    बरेली में एसटीएफ ने 4.13 किलोग्राम अफीम के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर रांची से अफीम की सप्लाई करते थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई की और तस्करों को धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने रांची से अफीम लाकर बरेली में सप्लाई करने की बात कबूली। एसटीएफ अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    Hero Image

    4.13 किलो अफीम के साथ एसटीएफ ने गिरफ्तार किए छह तस्कर।

    जागरण संवाददाता, बरेली। एसटीएफ ने 4.13 किलो अफीम के साथ छह तस्करों को कैंट के विजय द्वार के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपित रांची से अफीम की तस्करी कर बरेली व आसपास के जिलों में सप्लाई करते हैं। एसटीएफ गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

    एसटीएफ के मुताबिक, लंबे समय से अफीम तस्करों की सूचना मिल रही थी। एसटीएफ की एक टीम आरोपितों की तलाश में जुटी थी। शनिवार की रात करीब नौ बजे एसटीएफ को सूचना मिली कि जंक्शन के पास कैंट क्षेत्र ने विजय द्वार के पास कुछ लोग अफीम बेचने की फिराक में खड़े हैं।

    मौके पर पहुंची एसटीएफ ने छह तस्करों को वहां से गिरफ्तार किया। उनके पास से 4.13 किलो अफीम बरामद हुई। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम आंवला निवासी तेजराम, अंकित, शेरसिंह, सुभाषनगर निवासी राजकुमार उर्फ देवांश और झारखंड निवासी चंदन और मंटू बताया।

    आरोपितों ने बताया कि वह रांची निवासी सुदेश यादव से ये अफीम खरीदकर लाते हैं। एसटीएफ अब सुदेश की तलाश में जुटी है। नशे के खिलाफ पूरी अभियान चलाकर तस्करों की तलाश कर रही है। इससे नशे पर रोक लगाई जा सकेगी। 