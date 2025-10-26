बरेली में STF ने 4.13 किलो अफीम के साथ छह तस्करों को किया गिरफ्तार, रांची से करते थे सप्लाई 

जागरण संवाददाता, बरेली। एसटीएफ ने 4.13 किलो अफीम के साथ छह तस्करों को कैंट के विजय द्वार के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपित रांची से अफीम की तस्करी कर बरेली व आसपास के जिलों में सप्लाई करते हैं। एसटीएफ गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

एसटीएफ के मुताबिक, लंबे समय से अफीम तस्करों की सूचना मिल रही थी। एसटीएफ की एक टीम आरोपितों की तलाश में जुटी थी। शनिवार की रात करीब नौ बजे एसटीएफ को सूचना मिली कि जंक्शन के पास कैंट क्षेत्र ने विजय द्वार के पास कुछ लोग अफीम बेचने की फिराक में खड़े हैं।

मौके पर पहुंची एसटीएफ ने छह तस्करों को वहां से गिरफ्तार किया। उनके पास से 4.13 किलो अफीम बरामद हुई। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम आंवला निवासी तेजराम, अंकित, शेरसिंह, सुभाषनगर निवासी राजकुमार उर्फ देवांश और झारखंड निवासी चंदन और मंटू बताया।