Diwali 2025: अलर्ट मोड़ पर बरेली पुलिस, खुराफातियों पर खास नजर... आग लगे या कोई परेशान करे तो डायल करें 112
त्योहारों के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी आपातकालीन स्थिति, जैसे आग लगने या किसी परेशानी में, तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें। यह हेल्पलाइन आपको तुरंत सहायता प्रदान करेगी। सतर्क रहें और सुरक्षित त्योहार मनाएं।
जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली को लेकर बरेली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल ही पुलिस को मौके पर भेजा जा सके। पुलिस की अपील है कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सावधानी से मनाएं जिससे किसी को कोई समस्या न हो।
फायर ब्रिगेड की टीम भी 112 पर फोन करते ही पहुंचेगी, सभी लगी लगी ड्यूटियां
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि, सभी थाना प्रभारियों को निश्चित प्वाइंटों पर ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड को भी पटाखा बाजार, तंग गालियों आदि में भी सुरक्षा की दृष्टि से फायर बिग्रेड की गाड़ियां खड़ी करने के अलावा वहां पर ड्यूटी लगवाई गई हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि उन्होंने शहर में 13 जगहों पर ड्यूटी लगाई है। फरीदपुर तहसील में चार स्थानों पर, नवाबगंज में चार बहेड़ी में चार, मीरगज में दो और आंवला में दो स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है।
ड्यूटी पर तैनात फायर ब्रिगेड टीम को इन बातों का रखना होगा ध्यान
- डयूटी में लगे अग्निशमन कर्मी सुरक्षा उपकरण डांगरी, हैलमेट तथा गमबूट आदि का प्रयोग प्रत्येक दशा में करेंगे।
- आतिशबाजी विक्रय स्थल पर लगे कर्मचारी बिक्री बंद होने तथा कारोबारियों के जाने के बाद ही डियूटी स्थल से रवाना होंगें।
- सभी अग्निशमन कर्मी अपने-अपने क्षेत्र में भीड़-भाड़ एवं रात्रि के समय भी भ्रमणशील रहेंगे।
- प्रत्येक अग्निशमन केंद्र प्रभारी डियूटी में लगे अपने सभी कर्मचारियों के खान-पान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
तत्काल डायल करें 112
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को यदि कोई समस्या होती तो वह तत्काल ही डायल 112 नंबर पर फोन कर सूचित करे। उनके पास कुछ ही मिनटों में पुलिस सहायता पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस सभी सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी कर रही है। यदि कोई भी खुराफाती खुराफात का प्रयास करता है तो तत्काल उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी खुराफाती को छोड़ा नहीं जाएगा।
