जागरण संवाददाता, बरेली। आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से जिले के चार सीओ के स्थानांतरण के बाद सर्किल रिक्त चल रही थीं। तीन सीओ के स्थानांतरित होकर बरेली आने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने शनिवार को रिक्त सर्किल में सीओ की तैनाती के साथ कई के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया।

तीन सीओ के स्थानांतरित होकर आने के बाद एसएसपी ने कार्यक्षेत्र में किया बदलाव एसएसपी ने सीओ प्रथम आशुतोष शिवम को सीओ बहेड़ी और सीओ तृतीय एएसपी शिवम आशुतोष को नए सीओ के आने तक प्रथम की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा सीओ मीरगंज अजय कुमार को सीओ द्वितीय, सुनीता दहिया को सीओ मीरगंज, यादवेंद्र यादव को सीओ हाइवे, सीओ हाइवे व अपराध देवेश सिंह को सीओ फरीदपुर, मधुप कुमार सिंह को सीओ निर्वाचन व आंकिक की जिम्मेदारी सौंपी है।