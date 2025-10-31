कार्तिक मेले के लिए चलेगी विशेष ट्रेनें, गढ़मुक्तेश्वर-कांकाठेर में अतिरिक्त ठहराव; छह नवंबर तक कई मेल-एक्सप्रेस रुकेंगी

जागरण संवाददाता, बरेली। कार्तिक मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने मुरादाबाद मंडल में कई विशेष ट्रेनें चलाने और कुछ ट्रेनों का ठहराव बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्थाएं तीन नवंबर से छह नवंबर तक लागू रहेगी।

गढ़मुक्तेश्वर, कांकाठेर, रामगंगा, राजघाट और बालाबाली स्टेशनों पर ट्रेनों का विशेष ठहराव दिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन पर तीन नवंबर से 6 नवंबर तक कई ट्रेनों का ठहराव स्वीकृत किया गया है। कांकाठेर स्टेशन पर भी 3 से 6 नवंबर तक 13 अप और 13 डाउन ट्रेनों का ठहराव रहेगा। मेला स्पेशल 04301/04302 मुरादाबाद–गाजियाबाद के बीच चलेगी। यह ट्रेन मुरादाबाद से 12.20 बजे प्रस्थान करेगी और रास्ते में अमरोहा, कांकाठेर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ जंक्शन होते हुए 3.30 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी।

वापसी में 04302 गाजियाबाद–मुरादाबाद मेला स्पेशल शाम 5.36 बजे हापुड़ से होकर 7.10 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी। इस ट्रेन में 7 कोच होंगे और यह चार व पांच नवंबर को चलाई जाएगी।

दिल्ली से रात 9.30 बजे प्रस्थान करेगी। गाजियाबाद (10.13), हापुड़ (10.47) और मुरादाबाद (11.57) पहुंचकर 00.02 बजे हरिद्वार के लिए रवाना होगी।

वापसी में 04304 हरिद्वार–दिल्ली मेला स्पेशल 4 और 5 नवंबर को चलेगी और मार्ग में मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद होते हुए 00.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी। मुख्य रूप से पद्मावत एक्सप्रेस (14207/08), जनता एक्सप्रेस (14265/66), नंदा देवी एक्सप्रेस (14205/06), लखनऊ-बरेली (14231/32), देहरादून एक्सप्रेस (14311/12) और दिल्ली-बरेली एक्सप्रेस (22453/54) को शामिल किया गया है।

रामगंगा स्टेशन पर 4 और 5 नवंबर को 14313 बरेली-हरिद्वार एक्सप्रेस और 14320 हरिद्वार-बरेली एक्सप्रेस का विशेष ठहराव रहेगा। राजघाट स्टेशन पर भी इन्हीं तिथियों में उक्त दोनों ट्रेनों का ठहराव स्वीकृत किया गया है। बालावली स्टेशन पर 4 और 5 नवंबर को 14111 प्रयागराज-हरिद्वार एक्सप्रेस, 14113 प्रयागराज-दून एक्सप्रेस, और 14131 प्रयागराज-हरिद्वार एक्सप्रेस रुकेगी। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि कार्तिक मेला स्पेशल ट्रेनें गढ़ मुक्तेश्वर, कांकाठेर, राजघाट, रामगंगा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव व स्पेशन ट्रेने चलाई जाएंगी।



