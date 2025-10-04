दीपावली-छठ पूजा पर इन 16 ट्रेनों का होगा ठहराव, हापुड़-शाहजहांपुर समेत इन जिलों के लोगों की मिली सुविधा

दीपावली-छठ पूजा पर इन 16 ट्रेनों का होगा ठहराव, हापुड़-शाहजहांपुर समेत इन जिलों के लोगों की मिली सुविधा
दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने 16 विशेष ट्रेनों को हापुड़ शाहजहांपुर और हरदोई स्टेशनों पर दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ पंकज कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। इन ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली और छठ पूजा समेत त्योहारों पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे की ओर से लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन की ओर से 16 विशेष गाड़ियों का दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई रेलवे स्टेशनों में दिया गया।
पूर्वाेत्तर रेलवे के पीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 04016 आनंद विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 04015 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या, ट्रेन संख्या 04608 अमृतसर-छपरा विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 04607 छपरा-अमृतसर विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 04008 आनंद विहार टर्मिनस-जोगबनी विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 04007 जोगबनी-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 05024 खातीपुरा-गोमतीनगर विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 05023 गोमतीनगर-खातीपुरा विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 05575 सहरसा-आनंद विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 05576 आनंद विहार टर्मिनस-सहरसा विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 05579 पूर्णिया कोर्ट आनंद विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 05580 आनंद विहार टर्मिनस-पूर्णिया कोर्ट विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 05301 मऊ-अंबाला कैंट विशेष गाड़ी, ट्रेन संख्या 05302 अंबाला कैंट-मऊ कैंट विशेष गाड़ी, ट्रेन जोधपुर-गोरखपुर विशेष गाड़ी और ट्रेन संख्या 04830 गोरखपुर-जोधपुर विशेष गाड़ी हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ में ठहराव दिया गया।
