सपा महानगर अध्यक्ष के भाई अलीम फर्जी मीटर लगाकर कर रहे थे बिजली चोरी, छापामारी कर ऐसे कसा शिकंजा

जागरण संवाददाता, बरेली। बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग और विजिलेंस की टीमें नियमित छापेमारी तो कर रही हैं। बुधवार को पुलिस, विजिलेंस और विद्युत विभाग की 21 टीमों ने भोर में शहर के विभिन्न मुहल्लों के साथ जिलेभर में ताबड़तोड़ छापेमारी की।सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी के भाई पार्षद अलीम खान सुल्तानी के घर में फर्जी मीटर लगाकर बिजली चोरी पकड़ी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभियान के दौरान 676 कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें से 110 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ 86 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संयुक्त कार्रवाई से पहले मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने अधीक्षण अभियंता ब्रह्म पाल सिंह के साथ गोपनीय तरीके से तैयारी की थी।

छापेमारी के लिए इन्हें बनाया नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता कामर्शियल द्वितीय सत्येंद्र सिंह चौहान को किला, स्वालेनगर, लीची बाग, शंकर ढाबा, अधिशासी अभियंता कामर्शियल प्रथम अंकित गंगवार को जगतपुर, मीरा की पैठ, एजाजनगर गौटिया, चक महमूद, अधिशासी अभियंता एचआर रामलाल को कुतुबखाना, कोहड़ापीर, बड़ा बाजार, नीम की चढ़ाई, कटरा मार्केट, अधिशासी अभियंता 11 केवी वर्टिकल नितिन कुमार को शाहदाना, नवादा शेखान, मठी की चौकी, सूफी टोला, कटरा चांद खां और अधिशासी अभियंता 33 केवी वर्टिकल राजवीर सिंह को किला, बानखाना, घोसियानी मस्जिद, ग्रेटर कैलाश, एसबीआइ कालोनी में छापेमारी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया था।

हर टीम में सात से आठ सहायक अभियंता और जेई लगाए गए थे। इसी तरह कस्बों में भी टीम बनाई गई थी। हर टीम में छह-छह पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए थे। शहर की संयुक्त टीम को भोर में पांच बजे रामपुर गार्डन स्थित विभाग के कार्यालय में बुलाया गया। मुख्य अभियंता ने ब्रीफिंग की, निर्देशित किया कि किसी बंद गली में न जाएं, कम समय में अधिक कनेक्शन चेक करें। पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि टीम के सदस्यों की गिनती कर लें, सुरक्षित कार्रवाई के लिए लौटें। सुबह छह बजे एक साथ छापेमारी शुरू कर दी गई।

पकड़ी गई मीटर चोरी स्वालेनगर में वार्ड के पार्षद अलीम खान सुल्तानी के घर में फर्जी मीटर लगाकर बिजली चोरी पकड़ी गई। पार्षद सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी के भाई हैं। बिजली चोरी के मामले में चिह्नित संवेदनशील मुहल्लों में हुई छापेमारी के दौरान 110 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। सभी के कनेक्शन काटने के साथ संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर नोटिस जारी किया गया। एक इंस्पेक्टर, सात सब इंस्पेक्टर और 34 कांस्टेबल के साथ पहली बार जिले में बिजली चोरी के खिलाफ इस तरह की व्यापक कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। अधिकांश लोग सो रहे थे कि छापेमारी शुरू हो जाने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस बल के साथ इस तरह की कार्रवाई जारी रखने की बात कही जा रही है।