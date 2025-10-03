बरेली के SNCU में 12 बेड से बढ़कर हुए 18, लेकिन 26 मरीजों के लिए स्टाफ नर्स सिर्फ 10
बरेली के जिला महिला अस्पताल के एसएनसीयू में नवजात शिशुओं का इलाज किया जाता है। बेड की संख्या बढ़ने से मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है लेकिन स्टाफ की कमी है। एसएनसीयू में 18 बेड हैं लेकिन 32 मरीज तक भर्ती होते हैं। कंगारू मदर केयर यूनिट और एमएनसीयू में भी एसएनसीयू स्टाफ ही देखभाल करता है। स्टाफ बढ़ाने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।
जागरण संवाददाता, बरेली । शहर में प्री-मैच्योर डिलीवरी, सांस लेने संबंधी और बच्चों की अन्य बीमारियों से संबंधित बच्चों को जिला महिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती करके इलाज किया जाता है। वहां पर 12 बेड के अनुरूप स्टाफ है, जबकि अब वहां बेड की संख्या 18 हो चुकी है, जिन पर मरीज 32 तक भर्ती किए जाते हैं। इसके अलावा कंगारू मदर केयर यूनिट और एमएनसीयू में 20 बेड पर भी एसएनसीयू के स्टाफ से देखभाल कराई जा रही है।
इलाज करने का काम शुरू
जिला महिला अस्पताल के एसएनसीयू, एमएनसीयू और कंगारू मदर केयर यूनिट में जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप डिमांड की गई। उपलब्ध स्टाफ में अच्छी सेवाएं देने के प्रयास चल रहे हैं। शासन से स्टाफ नर्स मिलने से सुविधाएं और बेहतर हो सकेंगीं। - डा. त्रिभुवन सिंह , मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला अस्पताल
