स्मार्ट मीटर लगने के बाद ज्यादा आता है बिल? यहां मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब

बरेली में मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर को मित्रवत समझने की सलाह दी है जिससे बिल और रीडिंग संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। हेल्पलाइन और हेल्प डेस्क उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में उपभोक्ताओं के सवालों के जवाब दिए और मौके पर ही समस्याओं का समाधान कराया।

जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने उपभोक्ताओं को सुझाव दिया कि स्मार्ट मीटर को अपना मित्र समझें। इससे कई समस्याओं का स्वत: निदान हो जा रहा है। मीटर रीडिंग, बिल में गड़बड़ी की समस्या से मुक्ति मिल जा रही है। अपनी सुविधा अनुसार बिजली का उपभोग करने की सहूलियत मिल रही है। उपभोक्ताओं की समस्याओं का निदान कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क क्रियाशील हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर बैठे अपनी समस्या का फेसलेस निदान करा सकते हैं। बुधवार को वह दैनिक जागरण के विशेष आयोजन प्रश्न पहर में उपभोक्ताओं के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। उपभोक्ताओं की शिकायतों को तत्काल मौके पर टीम भेजकर निस्तारण कराया। जिनकी जटिल समस्या थी, उनसे कहा कि कार्यालय में आकर लिखित में शिकायत दें, समस्या का हर हाल में निदान कराया जाएगा। मुख्य अभियंता की उपभोक्ताओं के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश-

. हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त बिल आ रहा है। लोड बढ़ाने के मैसेज आ रहे हैं? सोनू, रामगंगानगर - उपभोक्ता ने जितने किलोवाट का कनेक्शन लिया है, अगर उससे ज्यादा का उपभाेग किया जा रहा है तो तीन महीने तक लोड बढ़ाने का अलर्ट जारी किया जाता है। इसके बाद स्वत: लोड बढ़ जाता है। . घर में सोलर लाइट लगी है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? कमलेश रानी सहगल, सनसिटी - मुख्य अभियंता ने विभाग की टीम को तत्काल मौके पर भेजकर सिस्टम को सही कराकर समस्या का निस्तारण कराया। . घर में मीटर लगा है, लेकिन दो महीने से बिल नहीं आ रहा है? राजेश कुमार, जसौली - इस समस्या का स्थायी निदान कराने के लिए स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं। हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज करा दें, आपका बिल पहुंच जाएगा। . बार-बार ट्रिपिंग होती रहती है, एक महीना बिल एक हजार रुपये तो दूसरे महीने ढ़ाई हजार का बिल आ जा रहा है? आरिफ अंसारी, शीशगढ़ - ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने के कारण ट्रिपिंग की समस्या आ रही होगी, इस समस्या का निदान कराया जाएगा। बिजली का जितना उपभोग करते हैं उतना ही बिल आता है। अगर कोई शंका है तो चेक मीटर लगवाकर दूर कर सकते हैं।

. स्मार्ट मीटर लगाने के बाद तार छत पर लपेटकर रख दिया गया है, इसे पोल से जोड़वा दिया जाए? मनप्रीत, इंदिरा नगर राधा कृष्ण कालोनी - मुख्य अभियंता ने मोबाइल पर ही जेई और लाइनमैन को निर्देशित कर तुरंत मौके पर भेजकर शिकायतकर्ता का तार सही कराया। . प्रीपेड मीटर कब से चालू किए जा रहे हैं, इसका लाभ क्या होगा? अर्जुन, गणेशनगर - सभी पोस्टपेड स्मार्ट मीटर अब प्रीपेड में परिवर्तित हो चुके हैं। अब नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही लग रहे हैं। इससे बिल का झंझट खत्म हो जा रहा है। उपभोक्ता अपनी सहूलियत के अनुसार रिचार्ज कर बिजली का उपभोग कर पा रहे हैं।