अतिक्रमण से सिकुड़ती सड़कें, कराहते राहगीर, बेपरवाह सिस्टम
शहर में अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी होती जा रही हैं, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वालों के लिए जगह कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। सिस्टम की लापरवाही के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों में निराशा है।
राजीव मिश्रा, जागरण, फरीदपुर। नगर पालिका प्रशासन के लापरवाह रवैये के चलते अतिक्रमण की समस्या दिनोंदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। यहां ज्यादातर प्रमुख सड़कें अतिक्रमण से सिकुड़ती जा रही हैं। जिस कारण नागरिकों को प्राय: यातायात जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। सबसे गंभीर स्थिति विद्यालयों की छुट्टी के समय होती है। जब स्कूली बच्चों के वाहन जाम में फंस जाते हैं।
अक्सर एंबुलेंस वाहनों को भी जाम में फंसते देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पालिका प्रशासन को इस ज्वलंत समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है। पालिका प्रशासन के रवैये को लेकर लोगों में नाराजगी होना स्वभाविक है। विगत माह संपूर्ण समाधान दिवस में फरीदपुर पहुंचे जिलाधिकारी अविनाश सिंह को नागरिकों ने नगर के मुख्य मार्गों पर फैले अतिक्रमण के चलते लोगों को आने-जाने में हो रही परेशानी एवं दुर्घटनाओं को लेकर अतिक्रमण हटाए जाने के लिए शिकायतें की थीं।
जिलाधिकारी ने पालिका के अधिशासी अधिकारी को शीघ्र ही अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए थे। मगर अभी तक जिलाधिकारी के निर्देशों का फरीदपुर नगर पालिका प्रशासन ने पालन नहीं किया है। नगर के मुख्य मार्ग मेंन बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग, सराफा बाजार, बीसलपुर रोड, सब्जी मंडी होकर मोहल्ला कानून गोयान कस्सावान जाने वाली गली, स्टेशन रोड, लाइन पार मठिया मंदिर बुखारा रोड, पडेरा रोड पर सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमणकारियों ने अपनी दुकानों का सामान फुटपाथ तक लगाकर आतिक्रमण कर लिया है।
दूसरी तरफ फल ठेले वालों ने अपने ठेले सड़क के किनारों पर लगा लिए हैं। जिससे पैदल राहगीरों स्कूल आने जाने वाले बच्चों की जान जोखिम में रहती है। इसी के साथ ही साइकिल एवं दो पहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल होता है। प्राइवेट टेंपो, ई रिक्शा चालक भी अपने वाहन सड़क पर ही खड़े कर लेते हैं। जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है।
नगर के मेन बाजार में गौसगंज की पुलिया से बीसलपुर मोड तक, बीसलपुर रोड पर अंडर बाईपास तक, सड़क के दोनों तरफ दुकानदारों ने फुटपाथ तक अपने सामान लगा कर अतिक्रमण कर लिया है। जिससे इन मार्गों पर रोजाना ही जाम लगने की समस्या बनी रहती है। आने-जाने वाले राहगीरों को यहां इस लगने वाले जाम से परेशानी उठानी पड़ती है।
अतिक्रमण और जाम के चलते कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। मगर पालिका प्रशासन अभी तक इसका कोई स्थाई समाधान नहीं कर सका है। बरसों से फरीदपुर के लोग नगर के मुख्य मार्ग पर फैले अतिक्रमण को लेकर परेशान है। हर वर्ष अतिक्रमण हटाया जाता है। मगर मात्र खानापूरी कर इसे समाप्त कर दिया जाता है। नगरवासियों ने जिलाधिकारी बरेली पर भरोसा जताते हुए इस समस्या को लेकर विगत माह संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी।
इसको जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए पालिका के अधिशासी अधिकारी को शीघ्र अतिक्रमण अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए थे। मगर अभी तक अतिक्रमण अभियान पर पालिका प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। ताकि फिर मामला हर बार की तरह खत्म हो जाए। आरोप भी लगते रहे हैं कि कुछ पालिका कर्मियों की मिली भगत से संकरी सड़कों पर भी अतिक्रमण कर दुकान लगाई गई हैं।
अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी जा रही है, जल्द ही बाजार में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।
- पुनीत कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, फरीदपुर
नगर क्षेत्र में अतिक्रमण को चिन्हित करवाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश अधिशासी अधिकारी को दिए हैं। बाजार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शीघ्र अमल में लाई जाएगी।
- मल्लिका नैन, एसडीएम
