Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेटेलाइट-बैरियर टू सिक्सलेन का 206 करोड़ रुपये एस्टीमेट, जाम से लोगों को मिलेगी राहत

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    बरेली शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए, पीलीभीत बाईपास पर सेटेलाइट बस अड्डे से बैरियर-टू तक सड़क को सिक्सलेन में बदलने का प्रस्ताव है। लोक निर्माण विभाग ने 200 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भेजा था, जिसमें अब वन विभाग के छह करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। संशोधित एस्टीमेट शासन को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए बना पीलीभीत बापास भी अब घनी आबादी में आ चुका है। सेटेलाइट बस अड्डा से बैरियर-टू तक वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए 200 करोड़ रुपये की लागत से सिक्सलेन बनवाने के लोक निर्माण विभाग ने एस्टीमेट शासन को पहले ही भेज दिया था। अब इसमें छह करोड़ का वन विभाग का प्रस्ताव शामिल करते हुए संशोधित एस्टीमेट शासन को भेजा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    लोक निर्माण विभाग ने पहले 200 करोड़ का भेजा था प्रस्ताव

     

    सेटेलाइट पर फ्लाइओवर बन जाने के बाद शाहजहांपुर रोड पर आवागमन तो आसान हो गया है, लेकिन पीलीभीत बापास पर जाम की स्थिति बढ़ती जा रही है। समस्या का निदान कराने के लिए इस रोड को सिक्सलेन में परिवर्तित कराने के लिए महीनों मंथन किया गया। मंडलायुक्त से अनुमोदन कराकर लोक निर्माण विभाग ने 7.420 किमी सड़क चौड़ीकरण और सृदृढ़ीकरण कराने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में ही भेज दिया था, लेकिन स्वीकृत नहीं हो पाने से इस साल दोबारा भेजा गया। अब इसमें वन विभाग का छह करोड़ रुपये का प्रस्ताव सम्मिलित करते हुए संशोधित एस्टीमेट भेजा गया है।

     

    अब वन विभाग के छह करोड़ के एस्टीमेट को भी किया शामिल

     

     

    बता दें कि बरेली-सितारगंज परियोजना में पहले सेटेलाइट चौराहा तक पहले एनएचएआ के अधीन था। बड़ा बापास किमी 331 तक के भाग का एनएचएआ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करा रहा है। बाद में एनएचएआ ने बड़ा बापास किमी 331 से सेटेलाइट चौराहा तक 11.320 किमी पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड को हस्तांतरित कर दिया था। अब इस मार्ग का नाम बड़ा बापास-सेटेलाइट मार्ग कर दिया गया है।

    इस मार्ग पर 4.700 किमी बरेली विकास प्राधिकरण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करवा रहा है। इसके आगे सेटेलाइट तक 7.420 किमी सड़क का चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग निर्माण ने प्रस्ताव भेजा है।




    सेटेलाइट बस अड्डा से बैरियर-टू तक तक सिक्सलेन निर्माण का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में भेजा गया था। स्वीकृति नहीं मिलने पर इब बार दोबारा भेजा गया है। अब इसमें वन विभाग के छह करोड़ के प्रस्ताव को भी सम्मिलित कर लिया गया है। शासन से प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद बजट आवंटित होते ही निर्माण कार्य आरंभ करा दिया जाएगा। - भगत सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग