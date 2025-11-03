सेटेलाइट-बैरियर टू सिक्सलेन का 206 करोड़ रुपये एस्टीमेट, जाम से लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए बना पीलीभीत बाईपास भी अब घनी आबादी में आ चुका है। सेटेलाइट बस अड्डा से बैरियर-टू तक वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए 200 करोड़ रुपये की लागत से सिक्सलेन बनवाने के लोक निर्माण विभाग ने एस्टीमेट शासन को पहले ही भेज दिया था। अब इसमें छह करोड़ का वन विभाग का प्रस्ताव शामिल करते हुए संशोधित एस्टीमेट शासन को भेजा गया है।

लोक निर्माण विभाग ने पहले 200 करोड़ का भेजा था प्रस्ताव सेटेलाइट पर फ्लाइओवर बन जाने के बाद शाहजहांपुर रोड पर आवागमन तो आसान हो गया है, लेकिन पीलीभीत बाईपास पर जाम की स्थिति बढ़ती जा रही है। समस्या का निदान कराने के लिए इस रोड को सिक्सलेन में परिवर्तित कराने के लिए महीनों मंथन किया गया। मंडलायुक्त से अनुमोदन कराकर लोक निर्माण विभाग ने 7.420 किमी सड़क चौड़ीकरण और सृदृढ़ीकरण कराने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में ही भेज दिया था, लेकिन स्वीकृत नहीं हो पाने से इस साल दोबारा भेजा गया। अब इसमें वन विभाग का छह करोड़ रुपये का प्रस्ताव सम्मिलित करते हुए संशोधित एस्टीमेट भेजा गया है।

अब वन विभाग के छह करोड़ के एस्टीमेट को भी किया शामिल बता दें कि बरेली-सितारगंज परियोजना में पहले सेटेलाइट चौराहा तक पहले एनएचएआई के अधीन था। बड़ा बाईपास किमी 331 तक के भाग का एनएचएआई चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करा रहा है। बाद में एनएचएआई ने बड़ा बाईपास किमी 331 से सेटेलाइट चौराहा तक 11.320 किमी पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड को हस्तांतरित कर दिया था। अब इस मार्ग का नाम बड़ा बाईपास-सेटेलाइट मार्ग कर दिया गया है।