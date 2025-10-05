दिन में हाउस अरेस्ट, शाम को मेहमान बनकर करते दिखे वाह-वाह! बरेली बवाल के बाद मुशायरे में दिखे कई सपा नेता

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार सुबह मुस्लिमों से मिलकर उनके दर्द को सुनने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना था।

जिले के सपा नेताओं ने दिन भर हाउस अरेस्ट रहने के संदेश प्रसारित किए गए, लेकिन शाम ढलने के बाद वही सपा नेता मुशायरे में शायरों की रचनाओं पर वाह-वाह करते नजर आए।

आईएमए हाल में मुशायरे में सपा नेताओं व अन्य लोगों ने सुना काव्यपाठ

समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुलतानी, प्रदेश सचिव शुभलेश यादव समेत जिले से आंवला सांसद, दोनों सपा विधायक, दो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और सपा जिलाध्यक्ष को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया। इन सभी नेताओं को या तो हाउस अरेस्ट किया गया या फिर किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया गया। इसकी तस्वीरें भी ग्रुपों पर प्रसारित होती रहीं। दिन भर पूरी गंभीरता के साथ शहर में हुए बवाल में निर्दोष लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की दुहाई देते रहे, लेकिन शाम ढलने के बाद उनमें से कुछ नेताओं का अंदाज बदला हुआ नजर आया।