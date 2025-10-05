दिन में हाउस अरेस्ट, शाम को मेहमान बनकर करते दिखे वाह-वाह! बरेली बवाल के बाद मुशायरे में दिखे कई सपा नेता

Language
    By Peeyush Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:14 PM (IST)

    बरेली में बवाल के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल को पीड़ितों से मिलना था लेकिन दिन भर हाउस अरेस्ट की अफवाहों के बाद शाम को कई सपा नेता मुशायरे में शामिल हुए। एक शाम एकता के नाम मुशायरे में कवियों ने समां बांधा जहां सपा नेता वाह-वाह करते नजर आए जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।

    Hero Image
    आइएमए में आयोजित मुशायरा सुनते सपा नेता व अन्य आयोजक। सौ से इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार सुबह मुस्लिमों से मिलकर उनके दर्द को सुनने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना था।

    जिले के सपा नेताओं ने दिन भर हाउस अरेस्ट रहने के संदेश प्रसारित किए गए, लेकिन शाम ढलने के बाद वही सपा नेता मुशायरे में शायरों की रचनाओं पर वाह-वाह करते नजर आए।

    आईएमए हाल में मुशायरे में सपा नेताओं व अन्य लोगों ने सुना काव्यपाठ

    समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुलतानी, प्रदेश सचिव शुभलेश यादव समेत जिले से आंवला सांसद, दोनों सपा विधायक, दो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और सपा जिलाध्यक्ष को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया। इन सभी नेताओं को या तो हाउस अरेस्ट किया गया या फिर किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया गया। इसकी तस्वीरें भी ग्रुपों पर प्रसारित होती रहीं। दिन भर पूरी गंभीरता के साथ शहर में हुए बवाल में निर्दोष लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की दुहाई देते रहे, लेकिन शाम ढलने के बाद उनमें से कुछ नेताओं का अंदाज बदला हुआ नजर आया।

    कवि आरिश रईस, कवि शाश्वत, मणिका दुबे, शारिक कैफ ने मुशायरे में बांधा समां

    सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग की ओर से 'एक शाम एकता के नाम' मुशायरे का आयोजन सिविल लाइंस स्थित आईएमए हाल में किया गया, जिसमें कवि आरिश रईस, कवि शाश्वत, मणिका दुबे, मध्यम सक्सेना, उन्नति राधा शर्मा, शारिक कैफ, वसीम नाजिर, सलीम सिद्दीकी, मोहन मुंतजिर, अनुज कपूर, मुंतजिर फिरोजाबादी, सलमान सईद, अली शरीक, कमल शर्मा ने रचनाओं को सुनाया। मुशायरे में आये कवियों ने अपनी कविताओं और शायरी से समां बांध दिया।

    ये रहे मौजूद

    इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुलतानी, प्रदेश सचिव शुभलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, अशोक यादव समेत अन्य सपा नेता भी पहुंचे, जो कवियों व शायरों की कविताओं पर वाह-वाह करते नजर आए। इसकी तस्वीरें व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगे, जिन पर कई लोगों ने कमेंट भी किए।