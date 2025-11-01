सपा ने नेहा यादव और मुहम्मद साजिद को सौंपी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी, मयंक शुक्ला का नाम हटाया

जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार शाम प्रवक्ताओं की सूची जारी की है। इसमें शहर के दो चेहरों को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने नेहा यादव और मुहम्मद साजिद को एक बार फिर प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किया है।

राजनीति के बदलते स्वरूप और चुनावी तैयारियों को देखते हुए सपा संगठन ने इस बार भी युवा और सक्रिय चेहरों को प्राथमिकता दी है। पार्टी ने पिछली बार जिले के तीन युवाओं को यह जिम्मेदारी दी थी। शुक्रवार शाम को आई सूची में सपा महिला सभा की उपाध्यक्ष नेहा यादव और मुहम्मद साजिद के नाम की ही घोषणा की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुहम्मद साजिद को भी दोबारा किया शामिल, मयंक शुक्ला हटाए दोनों युवा प्रवक्ता अब टीवी चैनलों की डिबेट, प्रेस कांफ्रेंस, इंटरनेट मीडिया मंचों और सार्वजनिक विमर्श के दौरान समाजवादी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखेंगे। इनकी नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं, युवा नेताओं और क्षेत्रीय संगठनों ने बधाई संदेश भेजे हैं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि बरेली से दो प्रवक्ताओं का शामिल होना, संगठन के लिए गर्व और ऊर्जा दोनों का प्रतीक है।