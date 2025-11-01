Language
    सपा ने नेहा यादव और मुहम्मद साजिद को सौंपी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी, मयंक शुक्ला का नाम हटाया

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:02 AM (IST)

    समाजवादी पार्टी ने नेहा यादव और मुहम्मद साजिद को फिर से प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। पार्टी ने युवा और सक्रिय चेहरों को प्राथमिकता दी है। दोनों प्रवक्ता अब पार्टी का पक्ष रखेंगे। कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। पहले जारी सूची से मयंक शुक्ला का नाम हटा दिया गया। मयंक शुक्ला ने कहा कि वह पार्टी की हर जिम्मेदारी निभाएंगे।

    सपा मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर। फाइल

    जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार शाम प्रवक्ताओं की सूची जारी की है। इसमें शहर के दो चेहरों को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने नेहा यादव और मुहम्मद साजिद को एक बार फिर प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किया है।
    राजनीति के बदलते स्वरूप और चुनावी तैयारियों को देखते हुए सपा संगठन ने इस बार भी युवा और सक्रिय चेहरों को प्राथमिकता दी है। पार्टी ने पिछली बार जिले के तीन युवाओं को यह जिम्मेदारी दी थी। शुक्रवार शाम को आई सूची में सपा महिला सभा की उपाध्यक्ष नेहा यादव और मुहम्मद साजिद के नाम की ही घोषणा की गई।

    मुहम्मद साजिद को भी दोबारा किया शामिल, मयंक शुक्ला हटाए

     

    दोनों युवा प्रवक्ता अब टीवी चैनलों की डिबेट, प्रेस कांफ्रेंस, इंटरनेट मीडिया मंचों और सार्वजनिक विमर्श के दौरान समाजवादी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखेंगे। इनकी नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं, युवा नेताओं और क्षेत्रीय संगठनों ने बधाई संदेश भेजे हैं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि बरेली से दो प्रवक्ताओं का शामिल होना, संगठन के लिए गर्व और ऊर्जा दोनों का प्रतीक है।


    सूची से हटाया मोंटी शुक्ला का नाम

     

    सपा में उथल-पुथल नई नहीं है। पार्टी की ओर से कुछ मिनटों के अंतराल में ही प्रवक्ताओं की दो सूचियां जारी की गईं। पहली सूची में जिले के तीन युवाओं के नाम की घोषणा की गई थी। उसमें मयंक शुक्ला मोंटी का नाम भी शामिल था। दूसरी सूची में उनका नाम हटा दिया गया। उनका कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के किए हुए कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है।