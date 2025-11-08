हंगामे के बाद हड़ताल पर सफाई कर्मचारी, एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, बरेली। नगर निगम में शुक्रवार को नगर आयुक्त के साथ संवाद के दौरान हुए धक्का-मुक्की और हंगामा पर सफाई कर्मियों ने शनिवार की कार्य बहिष्कार का एलान करते हुए हड़ताल कर दिया। नगर निगम गेट पर ही एकत्र होकर धरना देने की योजना बनाई जा रही है। सफाई कर्मियों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया है। इस बीच नगर न‍िगम की गाड़ि‍यों को खड़ा करके जाम लगा दि‍या गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर प्रदेशीय सफ़ाई कर्मचारी संघ के महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया की नगर निगम में एबीवीपी की ओर से अभद्रता की गई है जब तक आरोपितों पर विधिक कार्रवाई नहीं होगी तब तक पूरे शहर से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा।