    रुहेलखंड विश्वविद्यालय की बड़ी कार्रवाई: 64 नकलची विद्यार्थियों की परीक्षा निरस्त, 18 पर जुर्माना

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:21 AM (IST)

    रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 64 नकलची विद्यार्थियों की परीक्षा निरस्त कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं में अनुचित साधन ...और पढ़ें

    रुहेलखंड विश्वविद्यालय

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधन (नकल) प्रयोग के मामलों में सख्त कार्रवाई की है। कुल 83 पंजीकृत परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के दौरान नकल का आरोप था। अनुचित साधन निस्तारण समिति की रिपोर्ट के आधार पर 64 परीक्षार्थियों की संबंधित पेपर की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। इन छात्र-छात्राओं को अब उस विषय में दोबारा परीक्षा देनी होगी।

    परीक्षा नियंत्रक के अनुसार समिति ने अनुचित साधन प्रयोग के नियमों, उपलब्ध साक्ष्यों, और विषय विशेषज्ञों की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया है। इसमें 18 परीक्षार्थियों को समिति ने आरोपों से मुक्त करार दिया है, लेकिन उन पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं, एक परीक्षार्थी को नकल प्रयोग के आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

    ऐसी गतिविधियों से बचने की चेतावनी

    विवि अधिकारियों के अनुसार, वे परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गंभीर है। विवि प्रशासन ने छात्रों को भविष्य में ऐसी गतिविधियों से बचने की सख्त चेतावनी दी है। यह निर्णय उन सभी छात्रों के लिए एक कड़ा संदेश है जो परीक्षा में अनुचित साधनों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं।