    UPPSC PCS परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, यूपी के इस विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह की बदल सकती है तारीख

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:48 PM (IST)

    रुहेलखंड विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह पीसीएस परीक्षा के कारण स्थगित हो सकता है। प्रवेश पत्र जारी होने से केंद्र बदलना मुश्किल है राजभवन के निर्देशों का इंतजार है। पिछले साल भी पुलिस परीक्षा के कारण समारोह आगे बढ़ा था। विश्वविद्यालय तैयारियों में जुटा है लेकिन अंतिम निर्णय राजभवन से आना है। समारोह की संभावित तिथि में बदलाव की घोषणा जल्द हो सकती है।

    पीसीएस परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, 12 को दीक्षा समारोह होना मुश्किल

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 12 अक्टूबर को होने वाले दीक्षा समारोह की तिथि पीसीएस परीक्षा के चलते टल सकती है। प्रवेश पत्र भी जारी हो चुके हैं। ऐसे में केंद्र परिवर्तन मुश्किल है, जिला प्रशासन के पत्र के बाद सभी को राजभवन से निर्देश मिलने का इंतजार है। माना जा रहा है, समारोह की तिथि बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि बीते वर्ष भी पुलिस परीक्षा के चलते समारोह एक माह आगे खिसक गया था।

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने 12 अक्टूबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेशपत्र भी जारी कर दिया है। परीक्षा दो पालियों में होनी है, जिसके लिए रुवि में चार केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेशपत्र डाउनलोड कर लिए हैं, उनका परीक्षा केंद्र बदलना चुनौतीपूर्ण होगा।

    वहीं, परीक्षा में छह दिन शेष हैं, लेकिन राजभवन की ओर से अब तक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा सका है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द समारोह तिथि आगे टालने की घोषणा की जा सकती है। फिलहाल विवि में समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

    इसमें पदक क्रय, वार्षिक रिपोर्ट, रंगाई-पुताई, उपाधि, मेधावियों की सूची आदि शामिल है। मीडिया सेल प्रभारी डा. अमित सिंह ने कहा, राजभवन स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाना है, ऐसे में निर्देश मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

    एक माह आगे बढ़ा था समारोह

    बीते वर्ष राजभवन से 31 अगस्त को दीक्षांत समारोह आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विवि में पुलिस भर्ती परीक्षा के केंद्र बनाए गए थे, प्रवेशपत्र भी जारी हो गए। विवि व संबद्ध कालेजों में पढ़ाई कर रहे कई विद्यार्थी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए विभिन्न केंद्रों पर गए हुए थे।

    इसमें विवि में परीक्षा के अलावा अन्य गतिविधियां नहीं करने का पत्र भी जारी किया गया। इस बीच 31 अगस्त को ही आला हजरत का कुल थे, जिसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में जायरीन शामिल होने थे। ऐसे में दीक्षा समारोह की तिथि को अंतिम निर्णय लेते हुए विस्तारित कर 14 अक्टूबर को समारोह आयोजित किया गया।