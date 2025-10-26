बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी पहचान, 40 विदेशी छात्र लेंगे एडमिशन

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिसर अब केवल क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। परिसर का शिक्षण-अनुकूल माहौल विदेशी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए खासा आकर्षित कर रहा है। विशेष रूप से नाइजीरिया, भूटान और नेपाल जैसे देशों के छात्र-छात्राएं यहां विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए उत्सुक हैं। विवि भी अगले माह तक 40 नए विदेशी छात्रों का स्वागत करने की तैयारी में है।



विवि में पहले से ही 21 नाइजीरियाई, 22 नेपाली और छह भूटानी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विदेशी छात्रों ने अपनी पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम चुने हैं। नाइजीरियाई छात्रों ने मुख्य रूप से बीटेक और एमटेक जैसे तकनीकी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है, जो दर्शाता है कि विश्वविद्यालय की तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को विदेशी छात्र भी मान्यता दे रहे हैं।