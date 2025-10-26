बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी पहचान, 40 विदेशी छात्र लेंगे एडमिशन
रुहेलखंड विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिसर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। नाइजीरिया, भूटान और नेपाल से छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए उत्सुक हैं। विश्वविद्यालय जल्द ही 40 नए विदेशी छात्रों का स्वागत करेगा। नाइजीरियाई छात्र तकनीकी पाठ्यक्रम और नेपाली छात्र पीएचडी के लिए विश्वविद्यालय को चुन रहे हैं। इससे परिसर में सांस्कृतिक विविधता बढ़ेगी।
जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिसर अब केवल क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। परिसर का शिक्षण-अनुकूल माहौल विदेशी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए खासा आकर्षित कर रहा है। विशेष रूप से नाइजीरिया, भूटान और नेपाल जैसे देशों के छात्र-छात्राएं यहां विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए उत्सुक हैं। विवि भी अगले माह तक 40 नए विदेशी छात्रों का स्वागत करने की तैयारी में है।
विवि में पहले से ही 21 नाइजीरियाई, 22 नेपाली और छह भूटानी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विदेशी छात्रों ने अपनी पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम चुने हैं। नाइजीरियाई छात्रों ने मुख्य रूप से बीटेक और एमटेक जैसे तकनीकी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है, जो दर्शाता है कि विश्वविद्यालय की तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को विदेशी छात्र भी मान्यता दे रहे हैं।
वहीं, नेपाली छात्र उच्च स्तरीय शोध (पीएचडी) के लिए विवि को चुन रहे हैं। मीडिया सेल प्रभारी डा. अमित सिंह ने बताया, जल्द ही नेपाल से छात्र पीएचडी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा, नाइजीरिया से छात्र बीटेक, एमटेक और एमएससी जैसे महत्वपूर्ण विज्ञान एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए आने की तैयारी में हैं।
कुल करीब 40 विद्यार्थी परिसर में आएंगे। इन छात्रों के आगमन से परिसर में एक जीवंत सांस्कृतिक विविधता आएगी, जिससे भारतीय और विदेशी छात्रों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जो विश्वविद्यालय की वैश्विक पहचान को सशक्त करेगा।
