    यूपी की यूनिवर्सिटी में एंट्री लेते समय 70 छात्रों से हो गई ये गलत, लिखवाया गया माफीनामा

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में बिना आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रिपलिंग करने वाले 70 छात्रों को चेतावनी दी गई। सुरक्षा प्रभारी ने सघन चेकिंग की, जिसमें कई छात्र बिना आइडी कार्ड और कुछ बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पाए गए। फीस रसीद दिखाने पर कुछ छात्रों को प्रवेश दिया गया, जबकि अन्य को लौटा दिया गया। चीफ प्राक्टर ने इस संबंध में पहले ही सूचना जारी कर दी थी।

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में बिना आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व ट्रिपलिंग करके प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की गुरुवार को सघन चेकिंग की गई। इसमें 70 छात्र-छात्राओं से नियम पालन न करने पर माफीनामा लिखवाया गया।साथ ही चेतावनी देकर संबंधित विभाग में सूचना भेजी गई। सबसे अधिक विद्यार्थी बिना आइडी कार्ड के परिसर में दाखिल होते मिले।

    विवि में अब तक प्रवेश प्रक्रिया चलने की वजह से कुछ हद तक ढिलाई दी जा रही थी। चीफ प्राक्टर डा. रवेंद्र सिंह की ओर से बुधवार को ही कार्रवाई को लेकर सभी विभागाध्यक्ष और प्राक्टर को सूचना भेजी गई। इसी क्रम में परिसर में सुरक्षा प्रभारी सुधांशु शर्मा ने सुरक्षाकर्मियों संग सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे और शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक वाहनों और विद्यार्थियों के आइडी कार्ड की चेकिंग की। इसमें 21 छात्र-छात्राएं दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर निकलते मिले, चार छात्रों पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

    वहीं, 45 विद्यार्थियों पर मान्य आइडी कार्ड नहीं था, जिसमें से अधिकतर छात्र-छात्राओं ने बताया कि आइडी कार्ड पर हस्ताक्षर नहीं हुए है या अभी जारी नहीं हुआ। ऐसे में संबंधित विद्यार्थियों की फीस रसीद देखकर उन्हें प्रवेश दिया गया। इसमें भी जिन छात्र-छात्राओं के पास आइडी कार्ड नहीं था और वह मोबाइल पर भी फीस रसीद नहीं दिखा सके। उन्हें परिसर से वापस लौटा दिया गया।