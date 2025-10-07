शिवमय होगी ग्रेटर बरेली! रुद्रावनम पार्क में त्रेतायुगीन वृक्ष लगेंगे, भगवान नटराज की प्रतिमा स्थापित होगी

बरेली में रुद्रावनम पार्क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है। पार्क में भगवान नटराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और त्रेतायुगीन वृक्ष लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य बरेली में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है और युवा पीढ़ी को धर्म अध्यात्म और सनातन संस्कृति से जोड़ना है। फरवरी तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जागरण संवाददाता, बरेली। नाथनगरी बरेली के सुनियोजित विकास के साथ धार्मिक पर्यटन का विकास भी तेज हो गया है। सप्त नाथ मंदिरों के विकास के साथ अब ग्रेटर बरेली आवासीय योजना भी शिवमय होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब रुद्रावनम पार्क का कार्य शुरु हो गया है।

पार्क में भगवान नटराज की प्रतिमा स्थापित करने के साथ पार्क के निर्माण की कवायद शुरू हो गई। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने पार्क का निरीक्षण कर फरवरी तक हर हाल में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

जिले में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्वों को संजोने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ कारिडोर और रुद्रावनम पार्क की स्वीकृति दी है। इसको लेकर बीडीए ने ग्रेटर बरेली में भगवान शिव को समर्पित रुद्रावनम पार्क का निर्माण शुरु करा दिया है।

दावा किया जा रहा है कि फरवरी तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए पार्क में शिव की महिमा का गुणगान करते हुए त्रेतायुगीन पुष्प एवं वृक्ष, भगवान शिव नटराज की भव्य-दिव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। विभिन्न प्रकार के फाउंटेन के साथ रंग-बिरंगी लाइट के साथ म्यूजिकल फाउंटेन के विकास की योजना है। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार भगवान श्रीराम को समर्पित रामायण वाटिका के बाद अब भगवान शिव को समर्पित रुद्रा वनम का विकास किया जा रहा है।