मालगाड़ी से तेल चोरी करने वाले गैंग के नेटवर्क को तलाश रही आरपीएफ

जागरण संवाददाता, बरेली। टिसुआ रेलवे स्टेशन पर इंजन से डीजल चोरी के मामले में पांचवें दिन भी आरपीएफ की जांच टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस प्रकरण में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। जांच में सामने आ रहा है कि किसी संगठित गैंग का नेटवर्क इस चोरी में शामिल है, जो लंबे समय से बरेली रेल सेक्शन में डीजल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, शाम छह बजे के करीब जब अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, तभी टिसुआ में खड़ी मालगाड़ी के इंजन टैंक से पाइप डालकर चोरी की गई। उस समय इंजन में ही दोनों लोको पायलट मौजूद थे।

बावजूद इसके, चोरों ने चंद कदम की दूरी पर बैठे लोको पायलटों के सामने ही टैंक की सील तोड़कर पाइप डाल दिया। इतनी निडरता से चोरी करना इस बात का संकेत है कि गैंग को अंदरूनी जानकारी हासिल थी। मुरादाबाद से चलने के समय इंजन के टैंक में सात हजार लीटर डीजल था, जबकि बरेली पहुंचने पर केवल पांच हजार लीटर ही निकला। यानी करीब दो हजार लीटर डीजल चोरी हुआ। इस दौरान ओवरफ्लो के कारण काफी मात्रा में डीजल जमीन पर बह गया। गौरतलब है कि मुरादाबाद-बरेली रेल सेक्शन इलेक्ट्रिक है, इसलिए इंजन में डीजल का उपयोग नहीं हुआ था।