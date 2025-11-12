रुहेलखंड विश्वविद्यालय दीक्षा समारोह: 94 मेधावियों को स्वर्ण पदक, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी सम्मानित

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में गुरुवार को 23वां दीक्षा समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 111 शोधार्थियों को शोध उपाधि व 94 मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। वहीं, प्रो. एसबी सिंह सभागार, मल्टीपरपज क्रिकेट स्टेडियम, स्वर्ण जयंती द्वार व योग वाटिका को हरी झंडी दिखाई जाएगी।

बुधवार को पूर्वाभ्यास में तैयारियों को परखा गया, जिसमें कुलपति के साथ कार्यपरिषद और विद्या परिषद के सदस्य सभागार की ओर कदमताल करते दिखे। अटल सभागार में पूर्वाभ्यास के दौरान सबसे आगे कुलसचिव हरीश चंद्र रहे। उसके पीछे कार्यपरिषद व विद्यापरिषद के सदस्य। उनके पीछे कुलपति प्रो. केपी सिंह व अंत में राज्यपाल के तौर पर एक शिक्षिका रहीं।

वहीं, वापस जाते समय सबसे आगे राज्यपाल व सबसे पीछे कुलसचिव रहे। सभागार के अंदर संचालन से लेकर पदक प्रदान करने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। वहीं, व्यवस्था में लगे 60 वालंटियर को भी दिशा-निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में कुलगीत, वंदे मातरम व राष्ट्रगान का गायन हुआ। इससे पूर्व कुलपति ने स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्वर्ण जयंती द्वार आदि की तैयारियों का निरीक्षण किया।

एक मंच पर होंगे दो राज्यपाल समारोह में विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्व छात्र रहे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करेगा। ऐसे में अध्यक्षता कर रहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संतोष गंगवार संग मंच साझा करेंगी। वहीं, मुख्य अतिथि आइआइटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा, अति विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी रहेंगी।

कार्यपरिषद की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार विवि में छात्रावासों के नाम बदलने जा चुके हैं। मुख्य छात्रावास अब 'अरावली छात्रावास', न्यू ब्वायज छात्रावास का 'नीलगिरी छात्रावास' और पीजी छात्रावास का 'मानसरोवर छात्रावास' रखा गया है। परिसर में ऐसे होगा प्रवेश समारोह में आने का समय सुबह सात से सुबह नौ बजे तक है। बिना वैध पास वाहन का विवि में प्रवेश निषेध रहेगा। गेट संख्या एक से आने वाले वीवीआइपी वाहन की पार्किंग व्यवस्था आरआइएफ भवन के सामने होगी। गेट संख्या दो (बीसलपुर रोड) से आने वाले वाहनों की पार्किंग प्रशासनिक भवन के पार्किंग स्थल तक होगी। गेट संख्या तीन (डोहरा रोड) से आने वाले वाहनों की पार्किंग विवि के छात्रावास परिसर में होगी। समारोह में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों, अतिथियों का प्रवेश गेट संख्या तीन से होगा। इन प्रोजेक्ट को दिखाई जाएगी हरी झंडी प्रो. एसबी सिंह सभागार : प्रबंधन संकाय ने एमबीए सभागार के नवीनीकरण कराया है। विभाग के संस्थापक की स्मृति में इसका नाम “प्रो. एसबी सिंह सभागार” रखा गया है। मल्टीपरपज क्रिकेट स्टेडियम : विश्वविद्यालय के क्रीड़ा विभाग का विस्तार करते हुए एक नए मल्टीपरपज क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।