शराब का गिलास गिरने पर दोस्त का किया ये हाल, बदला लेने के लिए रास्ते में ही कर दिया बड़ा कांड

जागरण संवाददाता, बरेली। बुधवार रात बीच सड़क पर अभिषेक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस दो लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी लिखी, लेकिन हत्या में उनका हाथ नहीं था। पुलिस ने पड़ताल की तो पांच अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए। उनमें से चार लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो पूरी कहानी सामने आ गई। आरोपितों ने बताया कि शराब की भट्ठी पर अभिषेक ने उनका ग्लास गिरा दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फैक्ट्री में करता था काम बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रजऊ परसपुर गांव निवासी अभिषेक यादव रजऊ की ही शंकर प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। स्वजन के मुताबिक, गांव में चल रही रामलीला में बुधवार को रावण दहन था। इसलिए अभिषेक मेला देखने गया था। वहां से वह तीन दोस्तों के साथ भिंडौलिया शराब की भट्ठी पर शराब पीने चला गया। वहां पर पहले से देहजब्ती निवासी गोपी, दीपक और हुकुम सिहं शराब पी रहे थे। नशे की हालत में अभिषेक का पैर लगा और गोपी का ग्लास गिर गया।

इस बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ चूंकि, अभिषेक चार लोग थे इसलिए उस वक्त तीनों आरोपित वहां से चले गए। इसके बाद गोपी ने फोन कर अपने भाई राजन और रोनक को बुला लिया। सभी आरोपितों ने अभिषेक की तलाश की तो वह सड़क पर दिखाई दिया। पांचों लोगों ने उसे घेरा और मारपीट शुरू कर दी। गुस्से में गोपी ने चाकू निकाला और अभिषेक के सीने, सिर आदि जगहों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए।

बीच-बचाव में अभिषेक के एक दोस्त विकास को भी चोट लगी। उपचार के दौरान अभिषेक की मौत हो गई। पुलिस ने विकास से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बताई। इसके बाद पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजन अभी भी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमों को लगाया गया है।