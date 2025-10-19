Language
    शराब का गिलास गिरने पर दोस्त का किया ये हाल, बदला लेने के लिए रास्ते में ही कर दिया बड़ा कांड

    By Rajnesh Saxena Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    बुधवार रात अभिषेक की बीच सड़क पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुरू में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन जांच में उनका हाथ नहीं पाया गया। आगे की पड़ताल में पांच अन्य लोगों के नाम सामने आए, जिनमें से चार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब की भट्ठी पर अभिषेक द्वारा ग्लास गिराने की वजह से बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई।  

    जागरण संवाददाता, बरेली। बुधवार रात बीच सड़क पर अभिषेक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस दो लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी लिखी, लेकिन हत्या में उनका हाथ नहीं था। पुलिस ने पड़ताल की तो पांच अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए। उनमें से चार लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो पूरी कहानी सामने आ गई। आरोपितों ने बताया कि शराब की भट्ठी पर अभिषेक ने उनका ग्लास गिरा दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई।

    फैक्ट्री में करता था काम

    बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रजऊ परसपुर गांव निवासी अभिषेक यादव रजऊ की ही शंकर प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। स्वजन के मुताबिक, गांव में चल रही रामलीला में बुधवार को रावण दहन था। इसलिए अभिषेक मेला देखने गया था। वहां से वह तीन दोस्तों के साथ भिंडौलिया शराब की भट्ठी पर शराब पीने चला गया। वहां पर पहले से देहजब्ती निवासी गोपी, दीपक और हुकुम सिहं शराब पी रहे थे। नशे की हालत में अभिषेक का पैर लगा और गोपी का ग्लास गिर गया।

    इस बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ चूंकि, अभिषेक चार लोग थे इसलिए उस वक्त तीनों आरोपित वहां से चले गए। इसके बाद गोपी ने फोन कर अपने भाई राजन और रोनक को बुला लिया। सभी आरोपितों ने अभिषेक की तलाश की तो वह सड़क पर दिखाई दिया। पांचों लोगों ने उसे घेरा और मारपीट शुरू कर दी। गुस्से में गोपी ने चाकू निकाला और अभिषेक के सीने, सिर आदि जगहों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए।

    बीच-बचाव में अभिषेक के एक दोस्त विकास को भी चोट लगी। उपचार के दौरान अभिषेक की मौत हो गई। पुलिस ने विकास से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बताई। इसके बाद पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजन अभी भी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमों को लगाया गया है।


    चारों आरोपितों का शराब का ग्लास गिर जाने के लेकर अभिषेक से विवाद हुआ था। इसी के बाद बदला लेने के उद्देश्य से आरोपितों ने अभिषेक की हत्या की थी। - मुकेश मिश्रा, एसपी नार्थ