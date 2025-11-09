Language
    नौ अंकों से बदल गया नतीजा, बीएससी गृह विज्ञान में प्राची रावत बनीं टापर, रुवि की मेधावी सूची में बदलाव

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:00 AM (IST)

    रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने मेधावी सूची में संशोधन किया है। बीएससी गृह विज्ञान में प्राची रावत को रिया सिंह के स्थान पर टॉपर घोषित किया गया है, क्योंकि सत्यापन में प्राची के अंक अधिक पाए गए। एमए फैशन डिजाइनिंग का परिणाम आने पर शुचिता गंगवार भी मेधावी सूची में शामिल हुईं। विश्वविद्यालय का 23वां दीक्षा समारोह 13 नवंबर को होगा, जिसमें राज्यपाल कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी।

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई मेधावियों की सूची पर आई एकमात्र आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से हुए सत्यापन में नौ अंक अधिक मिलने पर छात्रा रिया के स्थान पर प्राची रावत को बीएससी गृह विज्ञान का टापर घोषित किया गया है।

    वहीं, एमए फैशन डिजाइनिंग का परिणाम जारी होेने पर नया टापर सूची में शामिल हुआ, जिससे स्वर्ण पदक पाने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 94 हो गई है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 23वां दीक्षा समारोह 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें स्वर्ण पदक से सम्मानित होने वाले स्नातक और परास्नातक के मेधावियों की सूची छह नवंबर को जारी की गई थी।

    इस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आठ नवंबर को दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया। ऐसे में पुष्प इंस्टीट्यूट, पीलीभीत की छात्रा प्राची रावत की ओर से बीएससी गृह विज्ञान विषय के टापर पर आपत्ति दर्ज कराई गई, उन्होंने अधिक अंक होने का दावा किया। एक मात्र आपत्ति का निस्तारण करने के लिए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से अंकों का सत्यापन किया गया।

    इसमें प्राची के अंक 2800 में से 2269 निकले, जबकि पूर्व में घोषित टापर रिया सिंह, जोकि कृष्णा कालेज और साइंस एंड टेक्नोलाजी, बिजनौर की छात्रा हैं।उनके अंक 2800 में से 2260 निकले। मीडिया सेल प्रभारी डा. अमित सिंह के अनुसार प्राची को रिया के स्थान पर मेधावी सूची में शामिल कर लिया गया। वहीं, एमए फैशन डिजाइनिंग का परिणाम जारी होने के बाद साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय की छात्रा शुचिता गंगवार भी मेधावी सूची में शामिल हुईं।

    मेधावियों को भेजे गए ई-मेल

    आपत्ति का समय समाप्त होने के बाद सभी मेधावियों को ई-मेल से विवि की ओर से शुभकामना संदेश संग आमंत्रण भेजा गया है। वहीं, वार्षिक रिपोर्ट की प्रूफ रीडिंग देर शाम तक की जाती रही, अतिथियों के नाम पर अंतिम मुहर लगने के बाद निमंत्रण पत्र को प्रकाशन के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आइआइटी रोपड़ के निदेशक का नाम पर मुहर लगाई जा रही है।

    राज्यपाल इन प्रोजेक्ट को दिखाएंगी हरी झंडी

    प्रो. एसबी सिंह सभागार : प्रबंधन संकाय ने एमबीए सभागार के नवीनीकरण कराया है। सभागार में आकर्षक लकड़ी की पैनलिंग और अत्याधुनिक आडियो-विजुअल पैनल सिस्टम लगाया गया है। विभाग के संस्थापक की स्मृति में इसका नाम “प्रो. एसबी सिंह सभागार” रखा गया है।

    मल्टीपरपज क्रिकेट स्टेडियम : विश्वविद्यालय के क्रीड़ा विभाग का विस्तार करते हुए एक नए मल्टीपरपज क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। यह क्रिकेट स्टेडियम लगभग 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसके चारों तरफ जालियों से इसे घेरा गया है। इस क्रिकेट के मैदान में दो पिच बने हैं जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हैं।

    स्वर्ण जयंती द्वार: 15 फरवरी 1975 को स्थापना के बाद विवि अपने 50 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण कर स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इसी वजह से विवि ने नवनिर्मित द्वार का नाम स्वर्ण जयंती द्वार रखा है। यह प्रशासनिक भवन के सामने से होते हुए सीधा बीसलपुर रोड को जोड़ेगा।

    योग वाटिका: योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय ने योग वाटिका तैयार की है, जोकि कुलपति आवास के पास है। इसमें एक ट्री हाउस का भी निर्माण कराया गया है।

    कृषि संकाय: विवि में नवगठित कृषि संकाय में बीएससी आनर्स एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रोनामी हार्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सहित छह विभागों व कई नए कोर्स भी प्रस्तावित किए गए है।