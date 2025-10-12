Language
    यूपी के इस जिले में बकाएदारों की आई शामत... आरसी जारी कर अब संपत्ति कुर्क करेगा बिजली विभाग

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:22 AM (IST)

    बरेली में बिजली विभाग बकाया बिल की वसूली और बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। विभाग ने एक लाख से ज्यादा के बकाएदारों की लिस्ट तैयार कर आरसी जारी करने की तैयारी कर रहा है। पहले ही पांच बड़े बकाएदारों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ताकि राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जा सके।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। बिजली चोरी रोकने और बकाया बिल की वसूली के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। दो दिन पहले शहर में संयुक्त छापेमारी कर व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई थी। पांच बड़े बकाएदारों की आरसी भी जारी की जा चुकी है। अब उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने की तैयारी चल रही है। विभाग में एक लाख रुपये से अधिक बकाएदारों की सूची बनाई जा रही है। इनकी आरसी जारी कर वसूली के लिए राजस्व विभाग को भेजी जाएगी।

    एक करोड़ 28 लाख के पांच बकाएदारों की संपत्ति कुर्की की तैयारी

     

    शहर में वर्टिकल सिस्टम लागू होने के बाद व्यवस्था में कुछ सुधार तो आया है, लेकिन अब भी समस्याओं के अंबार लगे हैं। बार-बार अनुरक्षण माह का आयोजन किए जाने के बाद भी कहीं जर्जर पोल हैं तो कहीं जर्जर तार झूल रहे हैं। लाइन लास में कमी लाने के लिए विभाग इस समय बिजली चोरी रोकने और बकाया वसूली पर जोर दे रहा है। बीते 30 दिसंबर को बानखाना में बड़ी कार्रवाई की गई थी। संयुक्त छापेमारी में एक ही जगह पांच चार्जिंग सेंटर चोरी की बिजली से चलते पकड़े गए थे। आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ एक करोड़ 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

     

    मुख्य अभियंता ने अधिशासी अभियंता को दिए सूची बनाने के निर्देश

     

    इसी जगह सालभर पहले भी पांच लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया था। जुर्माना लगाया गया था, लेकिन आरोपित जमा नहीं कर रहे थे। ब्याज के साथ जुर्माना की राशि बढ़कर एक करोड़ 28 लाख रुपये पहुंच जाने के बाद विभाग ने इनकी आरसी जारी कर दी है। राजस्व विभाग ने इनकी संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है।

    इसी क्रम में मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने अधीक्षण अभियंता ब्रह्म पाल सिंह और अधिशासी अभियंता कामर्शियल सत्येंद्र सिंह चौहान को निर्देशित किया है कि बिजली बिल, जुर्माना की राशि जिन पर एक लाख रुपये से अधिक हो गई है, उनकी सूची बनाकर आरसी जारी करें।


    सप्ताहभर गुजरा अभी पूरी नहीं हुई जांच


    बानखाना में चोरी की बिजली से चलते पांच ई-चार्जिंग सेंटर पकड़े जाने पर मॉर्निंग रेड करने वाली एचआर वर्टिकल की टीम पर सवाल उठने लगे थे।विभाग के किसी अधिकारी, कर्मचारी की संलिप्तता तो नहीं थी, इसकी जांच के लिए अधीक्षण अभियंता ग्रामीण ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। टीम को जांच के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी है।





    उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति दिए जाने के साथ बकाया वसूली भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। एक लाख रुपये से अधिक बकाएदारों की सूची बनवाई जा रही है। सभी की आरसी जारी कराकर वसूली कराई जाएगी। - ज्ञान प्रकाश, मुख्य अभियंता विद्युत जोन प्रथम