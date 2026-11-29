जागरण संवाददाता, बरेली। एक महिला को पार्टी पदाधिकारी बनाने के बहाने दो आरोपितों ने चंगुल में फंसा लिया। उससे बरेली में पार्टी कार्यालय व लखनऊ के होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, पांच लाख रुपये भी वसूल लिए। शनिवार को महिला की शिकायत पर इज्जतनगर थाने में रक्षपाल सागर व जितेंद्र गंगवार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। शाम को दोनों आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए।

बरेली के दो आरोपितों ने पार्टी कार्यालय, फिर लखनऊ में की हैवानियत महिला ने पुलिस को बताया कि रिठौरा निवासी रक्षपाल सागर खुद को बहुजन सम्यक पार्टी (मिशन) का अध्यक्ष बताता है। क्षेत्रीय होने के कारण उससे परिचय हो गया था। उसने पार्टी का जिला पदाधिकारी बनाने का झांसा देकर कई बार मिलने बुलाया, फिर जिला टीम में पद दे दिया। मार्च 2025 में तुलाशेरपुर स्थित कार्यालय में उसने पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ देकर बेसुध कर दुष्कर्म किया। इसकी वीडियो भी बना ली थी।