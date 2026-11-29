जागरण संवाददाता, बरेली। डीआईजी मुनिराज ने शनिवार को बारादरी थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षक के दौरान अपराध समेत तमाम रजिस्टर मैंटेन न मिलने के साथ गंदगी भी मिली। यहां तक कि जीडी में थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह की एंट्री गाड़ी के साथ फील्ड में दिखाई गई लेकिन वह और गाड़ी भी थाने में मिली। डीआईजी ने थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण मांगा और सभी रिकॉर्ड और साफ-सफाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

डीआईजी ने औचक निरीक्षण में लापरवाही मिलने पर थाना प्रभारी का मांगा स्पष्टीकरण डीआईजी ने निरीक्षण के दौरान थाना स्तर पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उनका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित करने, भूमि विवाद संबंधी प्रकरणों में राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी निस्तारण कराने, थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों यथा अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, जनसुनवाई रजिस्टर एवं मालखाना अभिलेखों को सुव्यवस्थित एवं अद्यावधिक रखने के निर्देश दिए।