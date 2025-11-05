Language
    लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए बरेली स्टेशन पर जोरदार तैयारियां, आठ नवंबर से चलेगी, देखें पूरा रूट

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। आठ नवंबर को इसका उद्घाटन रन प्रस्तावित है। बरेली जंक्शन पर इसका ठहराव तय किया गया है।  यह ट्रेन लखनऊ से सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद और रुड़की होते हुए सहारनपुर तक चलेगी।

    जागरण संवाददाता, बरेली। लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस नई ट्रेन के चलने से बरेली को भी एक और वंदे भारत का तोहफा मिलेगा। तेज रफ्तार, आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक लुक वाली यह ट्रेन न केवल यात्रा का अनुभव बदल देगी, बल्कि प्रदेश के भीतर रेल संपर्क को और मजबूत करेगी।

    मंगलवार को मुरादाबाद मंडल के रेल प्रबंधक (डीआरएम) संग्राम मौर्य स्पेशल ट्रेन से दोपहर करीब सवा तीन बजे बरेली जंक्शन पहुंचे। स्टेशन पर अधिकारियों की टीम पहले से मौजूद थी। डीआरएम ने पार्सल रूम, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफार्म और प्रतीक्षालय सहित कई जगहों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया।

    उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वंदे भारत का ठहराव बरेली के लिए सम्मान की बात है, इसलिए इस मौके को भव्य और यादगार बनाया जाए। उन्होंने स्टेशन परिसर की साफ-सफाई, सजावट, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि उद्घाटन के दिन स्टेशन पर ऐसा माहौल बने, जिससे लोगों में उत्सव जैसा उत्साह दिखे।

    रेल सूत्रों के मुताबिक, आठ नवंबर को प्रस्तावित उद्घाटन रन के बाद इस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू किया जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के बाद की जाएगी। फिलहाल बरेली जंक्शन पर दो वंदे भारत ट्रेनें लखनऊ–देहरादून और मेरठ का ठहराव है। अब तीसरी वंदे भारत ट्रेन के आने से यहां यात्रियों को एक और तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा।

    नई ट्रेन का रूट भी तय कर लिया गया है। यह ट्रेन लखनऊ से चलकर सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद और रुड़की होते हुए सहारनपुर तक जाएगी। इस ट्रेन के चलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। बरेली और आसपास के जिलों से सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार जाने वालों के लिए यह सबसे तेज और सुविधाजनक रेल सेवा साबित होगी।

    रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, उद्घाटन के दिन ट्रेन को फूलों से सजाया जाएगा। इधर रेल यात्रियों में इसको लेकर खासा उत्साह है। यहां निरीक्षण के बाद डीआरएम शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता, सीनियर डीईएन करनप्रीत, सीएमआइ इमरान, परितोष गौतम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।