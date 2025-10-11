मुठभेड़ में ढेर डकैत शैतान के स्वजन को खोजेगी पुलिस, लखनऊ समेत इन सात जिलों को भेजी गई रिपोर्ट
पुलिस मुठभेड़ में मारे गए डकैत शैतान के परिवार की तलाश कर रही है। इस सिलसिले में लखनऊ समेत सात जिलों को रिपोर्ट भेजी गई है। पुलिस शैतान के आपराधिक इतिहास और गिरोह के सदस्यों की जानकारी जुटा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके परिवार का कोई सदस्य अवैध गतिविधियों में शामिल न हो।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के बिथरी चैनपुर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए एक लाख के इनामी डकैत इफ्तेकार उर्फ शैतान के स्वजन की तलाश तेज हो गई है। एसएसपी बरेली ने वाराणसी, कानपुर, नोएडा, लखनऊ समेत सात जिले की पुलिस को रिपोर्ट भेज स्वजनों की तलाश की अपील की है।
गौरतलब है कि बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के उदयपुर जसरथपुर गांव निवासी किसान केशर खां के घर पर नवंबर-2024 में नकाबपोश बदमाशों ने बंधक बनाकर डकैती डाली थी। जिसमें 20 लाख के जेवर समेत अन्य सामान लूट ले गए थे।
प्रकरण में बीते चार अक्टूबर को पुलिस ने ग्राम कुआं डंडा नहर पटरी के पास मुठभेड़ में आदमपुर थाना भोजपुर मुरादाबाद निवासी अफताब उर्फ सैफ और सम्शीपुर थाना मदनापुर शाहजहांपुर के देवेंद्र को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ में शैतान की जानकारी मिली थी।
शैतान की गिरफ्तारी के लिए काफी प्रयास किए गए लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा। इस पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया। गुरुवार सुबह 5.30 बजे नैनीताल रोड स्थित बिलवा पुल के पास डकैत शैतान पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया।
शैतान पर सात जिलों में हत्या-डकैती समेत 19 आपराधिक मुकदमें दर्ज थे। पोस्टमार्टम के बाद शैतान का शव मोर्चरी में रखा गया है। लेकिन, उसे लेने परिवार को कोई भी सदस्य आगे नहीं आया है।
इस पर बरेली पुलिस ने वाराणसी, कानपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर (नोयडा) लखनऊ, आगरा व गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर व एसएसपी को रिपोर्ट भेजी है। इसके जरिए डकैत शैतान के स्वजन की खोजबीन की जाएगी।
