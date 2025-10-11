मुठभेड़ में ढेर डकैत शैतान के स्वजन को खोजेगी पुलिस, लखनऊ समेत इन सात जिलों को भेजी गई रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के बिथरी चैनपुर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए एक लाख के इनामी डकैत इफ्तेकार उर्फ शैतान के स्वजन की तलाश तेज हो गई है। एसएसपी बरेली ने वाराणसी, कानपुर, नोएडा, लखनऊ समेत सात जिले की पुलिस को रिपोर्ट भेज स्वजनों की तलाश की अपील की है।

गौरतलब है कि बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के उदयपुर जसरथपुर गांव निवासी किसान केशर खां के घर पर नवंबर-2024 में नकाबपोश बदमाशों ने बंधक बनाकर डकैती डाली थी। जिसमें 20 लाख के जेवर समेत अन्य सामान लूट ले गए थे।

प्रकरण में बीते चार अक्टूबर को पुलिस ने ग्राम कुआं डंडा नहर पटरी के पास मुठभेड़ में आदमपुर थाना भोजपुर मुरादाबाद निवासी अफताब उर्फ सैफ और सम्शीपुर थाना मदनापुर शाहजहांपुर के देवेंद्र को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ में शैतान की जानकारी मिली थी।

शैतान की गिरफ्तारी के लिए काफी प्रयास किए गए लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा। इस पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया। गुरुवार सुबह 5.30 बजे नैनीताल रोड स्थित बिलवा पुल के पास डकैत शैतान पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया।