    वंदे भारत ट्रेन से सफर करने के लिए क्यों कतरा रहे यात्री? बरेली में पैसेंजर्स ने बताई वजह

    By Anoop Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:39 PM (IST)

    बरेली से गोमतीनगर-सहारनपुर के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस का किराया अधिक होने से यात्री सफर करने से बच रहे हैं। अन्य ट्रेनों का किराया कम होने के कारण यात् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददता, बरेली। गोमतीनगर से सहारनपुर के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन का काफी महंगा किराया होने से यात्रियों इसमें बैठने से कतरा रहे हैं। यहां जंक्शन से भी यात्रियों के बैठने वालों की संख्या काफी कम है। दूसरी ट्रेनों का टिकट काफी सस्ता होने से यात्री उनमें बैठना पसंद कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन का संचालन आठ नवंबर को लखनऊ से सीतापुर के रास्ते सहारनपुर के लिए हुआ था। इसके बाद इस ट्रेन का संचालन नौ दिसंबर से गोमतीनगर से सहारनपुर तक के लिए कर दिया गया है।

    पहले उम्मीद थी कि इस गाड़ी के संचालन से लोगों को सफर करने में काफी आसानी होगी, लेकिन इस ट्रेन का टिकट इतना ज्यादा महंगा है कि लोगों को इसमेंं यात्रा करना पसंद ही नहीं आ रहा है। वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन में चेयरकार किराया सहारनपुर से गोमतीनगर तक 1530 रुपये है। जबकि यात्रियों को एग्जिक्यूटिव का किराया 2750 रुपये है।

    जबकि ट्रेन संख्या 12238 जम्मूतवी-वारणासी, बेगमपुरा एक्सप्रेस का सहारपुर से लखनऊ के स्पीलर कोच का किराया 350 रुपये है। जबकि इस ट्रेन में शाहजहांपुर से बरेली तक का किराया 490 रुपये है।

    इसी तरह मुदाराबाद, नजीमाबाद, रूड़की आदि जगहों का किराया भी अन्य ट्रेनों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस वजह से यात्री इसमें सफर करने से हिचक रहे हैं। एक रेल अधिकारी का कहना है कि बरेली जंक्शन से वंदेभारत ट्रेन में बैठने वालों यात्रियों की संख्या 15-20 से ज्यादा नहीं है।

    मुंबई के लिए 35 मिनट विलंब से उड़ी फ्लाइट

    मुंबई से बरेली जाने वाली फ्लाइट तो समय से आई लेकिन यह फ्लाइट वापस जाने में 35 मिनट विलंब रही। कोहरे की वजह से आए दिन उड़ाने विलंब हो रहीं है। इस फ्लाइट का मुंबई से बरेली आने का समय दोपहर दो बजकर 20 मिनट पर ही है और यह उड़ान अपने निर्धारित समय पर ही आई।

    जबकि मुंबई जाने का समय दोपहर दो बजकर 55 मिनट है, जबकि यह गाड़ी 35 मिनट विलंब से तीन बजकर 30 मिनट पर रवाना हुई। एयरपोर्ट के अधकारियों ने बताया कि इस फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की संख्या 205 और जाने वालों की संख्या 235 रही।