Bareilly News: सरकारी विभागों को 90 करोड़ गृहकर बकाया पर नोटिस, 15 तक करना होगा जमा

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में निजी भवन स्वामियों पर गृहकर बकाया जमा कराने के साथ निगम ने सरकारी विभागों को भी भुगतान के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जल निगम, बरेली कालेज, रुवि, पीडब्ल्यूडी, विदेश मंत्रालय, पुलिस, कलक्ट्रेट, बीडीए समेत कई अन्य सरकारी विभागों से नोटिस के बाद भुगतान की अपील की गई है। निगम का नोटिस मिलने के बाद विभागों में भुगतान की पहल शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस, जेल, जल निगम, कलेक्ट्रेट समेत कई अन्य सरकारी विभागों को गृहकर बकाए पर नोटिस

शासन ने नगर निकायों को आर्थिक रुप से संपन्न करने के लिए शत-प्रतिशत घरों से गृहकर वसूली पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी विभागों को भी पत्र लिख स्थानीय और शासन स्तर से भुगतान की पहल करने के लिए अपील को कहा है। इसको लेकर नगर निगम की ओर से निजी बकाएदारों पर की जा रही सख्ती का असर दिखने लगा है। निगम ने बीते वित्त वर्ष में 53 हजार लोगों के रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया है। नवंबर के पहले सप्ताह तक शहर के 58 हजार से अधिक बकाएदारों ने गृहकर जमा कर दिया है।

इन सरकारी विभागों पर नगर निगम का टैक्स बकाया जिला महिला चिकित्सालय : 42.23 लाख

परिवहन विभाग : 44.46 लाख

विद्युत विभाग : 21.75 करोड़

रुहेलखंड विश्वविद्यालय 14.70 करोड़

बरेली कालेज बरेली : 27.17 करोड़

एसएसपी बरेली : 5.55 करोड़

डीआइओएस : 1.27 करोड़

कलेक्ट्रेट : 66.08 लाख

हेड पोस्ट आफिस : 32.04 लाख

एडीएम कंपाउंड : 8.33 लाख

जिला महिला अस्पताल : 42.22 लाख

विदेश मंत्रालय : 1.11 लाख

बीडीए : 6.27 लाख

मंडलायुक्त कार्यालय : 32.87 लाख

नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष में हर सरकारी विभागों के जिम्मेदारों से भुुगतान को की अपील मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि एक लाख से अधिक धनराशि के दस हजार से अधिक बकाएदारों को अंतिम नोटिस जारी कर 15 नवंबर तक भुगतान का समय दिया गया है। इसके बाद नगर निगम की ओर से सीलिंग और खाते कुर्क करने की जाएगी। साथ ही सरकारी विभागों को भी बकाया जमा कराने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है।