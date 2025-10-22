बरेली उपद्रव के बाद निदा खान को मिल रही धमकी, इंटरनेट जेनरेटेड नंबर से आ रही कॉल्स

जागरण संवाददाता, बरेली। 26 सितंबर को हुए उपद्रव के बाद से आला हजरत खानदान की बहू निदा खान को धमकी मिल रही हैं। उनके इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर उन्हें अपशब्द बोले जा रहे हैं। इंटरनेट जेनरेटेड नंबर से काल्स आ रही हैं। इन सब से डरी निदा खान ने बुधवार को एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया।

कहा कि मौलाना के फालोवर्स उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। उनका यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। 4 मिनट 24 सेकंड के वीडियो में निदा बताती हैं कि उनकी शादी आला हजरत खानदान में हुई थी मगर कुछ कारणों की वजह से उनका अलगाव हो गया। वह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। निदा बताती हैं कि अलगाव के बाद भी उन्हें कई धमकियां मिली थीं मगर 26 सितंबर को हुए उपद्रव और मौलाना के जेल जाने के बाद कुछ अलग ही हालात पैदा हो गए हैं।

निदा का आरोप है कि मौलाना तौकीर के फालोवर्स पिछले करीब आठ दिनों से उन्हें लगातार इंटरनेट जेनरेटेड नंबरों से काल्स कर धमकी दे रहे हैं। उनका नंबर भी मोबाइल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा हैं। इससे भी आरोपितों का मन नहीं भर रहा तो उनके इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर अपशब्द बोलने लगे। तरह-तरह की धमकी दे रहें हैं।

निदा कहा कहना हैं कि अब वह खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। निदा ने यह भी कहा है कि मौलाना के साथ जो भी हुआ वह अच्छा हुआ क्योंकि उनकी वजह से न जाने कितने मुसलमानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।