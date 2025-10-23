'मौलाना की पहली पत्नी पाकिस्तानी, तीन तलाक देकर की दूसरी शादी', निदा ने VIDEO में क्या-क्या कहा?

जागरण संवाददाता, बरेली। आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने 26 सितंबर को हुए उपद्रव के बाद पहला वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मौलाना के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ उसकी वजह से न जाने कितने मुस्लिम परिवारों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।

निदा बोली कि मौलाना का रिकार्ड शुरू से ही खराब रहा है। उसकी पहली पत्नी पाकिस्तानी थी, जिसे उसने तीन तलाक देकर दूसरी शादी की। वह और उसके साथ के लोगों की सोच भी माफिया और तालिबानी जैसी है। निदा का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

4 मिनट 24 सेकंड के वीडियो में निदा बताती हैं कि उनकी शादी आला हजरत खानदान में हुई थी मगर कुछ कारणों की वजह से उनका अलगाव हो गया। वह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आरोप लगाया कि अलगाव के बाद भी उन्हें कई धमकियां मिली थीं मगर 26 सितंबर को हुए उपद्रव और मौलाना के जेल जाने के बाद कुछ अलग ही हालात पैदा हो गए हैं।

निदा का आरोप है कि मौलाना तौकीर के फालोवर्स पिछले करीब आठ दिनों से उन्हें लगातार इंटरनेट जेनरेटेड नंबरों से काल्स कर धमकी दे रहे हैं। इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर उनके लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं जिसकी वजह से वह खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं।