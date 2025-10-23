'मौलाना की पहली पत्नी पाकिस्तानी, तीन तलाक देकर की दूसरी शादी', निदा ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने मौलाना तौकीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना की पहली पत्नी पाकिस्तानी थीं, जिन्हें उन्होंने तीन तलाक दिया था। निदा ने मौलाना और उनके समर्थकों पर माफिया और तालिबानी जैसी सोच रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।
जागरण संवाददाता, बरेली। आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने 26 सितंबर को हुए उपद्रव के बाद पहला वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मौलाना के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ उसकी वजह से न जाने कितने मुस्लिम परिवारों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
निदा बोली कि मौलाना का रिकार्ड शुरू से ही खराब रहा है। उसकी पहली पत्नी पाकिस्तानी थी, जिसे उसने तीन तलाक देकर दूसरी शादी की। वह और उसके साथ के लोगों की सोच भी माफिया और तालिबानी जैसी है। निदा का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।
4 मिनट 24 सेकंड के वीडियो में निदा बताती हैं कि उनकी शादी आला हजरत खानदान में हुई थी मगर कुछ कारणों की वजह से उनका अलगाव हो गया। वह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आरोप लगाया कि अलगाव के बाद भी उन्हें कई धमकियां मिली थीं मगर 26 सितंबर को हुए उपद्रव और मौलाना के जेल जाने के बाद कुछ अलग ही हालात पैदा हो गए हैं।
निदा का आरोप है कि मौलाना तौकीर के फालोवर्स पिछले करीब आठ दिनों से उन्हें लगातार इंटरनेट जेनरेटेड नंबरों से काल्स कर धमकी दे रहे हैं। इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर उनके लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं जिसकी वजह से वह खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं।
वीडियो में निदा ने कहा कि मौलाना और उनके साथ रहने वाले लोग माफिया, तालिबानी सोच के हैं जिन्होंने दंगे में मौलाना का साथ दिया। निदा का कहना हैं कि इन धमकियों की वजह से वह डर गई हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें धमकी देने वाले आरोपितों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
