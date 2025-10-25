Language
    निदा खान का आरोप- बरेली उपद्रव में भीड़ जुटाने के लिए तौकीर को हुई होगी फंडिंग; जांच की मांग की

    By Rajnesh Saxena Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:27 AM (IST)

    बरेली से, निदा खान ने आरोप लगाया कि 26 सितंबर के उपद्रव में भीड़ जुटाने के लिए मौलाना द्वारा फंडिंग की गई थी, और उन्होंने पुलिस से जांच की मांग की। उन्होंने इंटरनेट कॉल और सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के लिए मौलाना के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। निदा ने महिलाओं के वर्जिनिटी टेस्ट पर भी सवाल उठाए, इसे उनकी गरिमा का अपमान बताया।

    जागरण संवाददाता, बरेली। आला हजरत खानदान की बहू निदा खान इन दिनों फिर से चर्चा में आ गई हैं। लगातार तीसरे दिन उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि उन्हें जो धमकी मिल रही हैं वह कहीं न कहीं मौलाना को सपोर्ट करने वाले ही दे रहे हैं।

    आरोप लगाया कि मौलाना यह दिखाना चाहते हैं कि वह जेल में बैठकर भी कुछ भी करा सकते हैं। निदा का आरोप है कि जिस तरह से भीड़ एकत्र की गई थी आशंका है कि उसके लिए मौलाना को कहीं न कहीं से फंडिंग हुई होगी। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच करने की मांग उठाई है।

    26 सितंबर को शहर में हुए उपद्रव के बाद निदा खान को इंटरनेट काल्स के साथ ही साथ इंटरनेट मीडिया पर भी धमकी मिलना शुरू हो गई। पहले दिन उन्होंने इन धमकियों के बारे में वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया और पुलिस-प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

    इसके बाद शुक्रवार को फिर से निदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना यह दिखाना चाहते हैं कि वह जेल में बैठकर भी कुछ भी करा सकते हैं। आरोप लगाया कि जिस तरह से उपद्रव की भीड़ एकत्र की गई थी उससे आशंका है कि कहीं न कहीं उस भीड़ को एकत्र करने के लिए फंडिंग हुई होगी।

    अब यह फंडिंग कहां से हुई? इसके लिए निदा ने पुलिस प्रशासन से जांच करने की मांग उठाई है। इसके अलावा उन्होंने वर्जिनिटी टेस्ट पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह लोग महिलाओं को केवल इस्तेमाल करने वाली चीज समझते हैं। एक औरत से उसकी वर्जिनिटी के बारे में जानना उसकी डिगनिटी पर सवाल है।