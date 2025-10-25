निदा खान का आरोप- बरेली उपद्रव में भीड़ जुटाने के लिए तौकीर को हुई होगी फंडिंग; जांच की मांग की

जागरण संवाददाता, बरेली। आला हजरत खानदान की बहू निदा खान इन दिनों फिर से चर्चा में आ गई हैं। लगातार तीसरे दिन उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि उन्हें जो धमकी मिल रही हैं वह कहीं न कहीं मौलाना को सपोर्ट करने वाले ही दे रहे हैं।

आरोप लगाया कि मौलाना यह दिखाना चाहते हैं कि वह जेल में बैठकर भी कुछ भी करा सकते हैं। निदा का आरोप है कि जिस तरह से भीड़ एकत्र की गई थी आशंका है कि उसके लिए मौलाना को कहीं न कहीं से फंडिंग हुई होगी। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच करने की मांग उठाई है।

26 सितंबर को शहर में हुए उपद्रव के बाद निदा खान को इंटरनेट काल्स के साथ ही साथ इंटरनेट मीडिया पर भी धमकी मिलना शुरू हो गई। पहले दिन उन्होंने इन धमकियों के बारे में वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया और पुलिस-प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

