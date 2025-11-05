झाड़ियों में फेंका नवजात, नोचकर खा गए कुत्ते, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा शव

जागरण संवाददाता, बरेली। शीशगढ़ के बंजरिया गांव में किसी ने एक नवजात को झाड़ियों में फेंक दिया। आवारा कुत्ते उसे लेकर गांव में घूमे तो लोगों ने उसे छुड़ाया। तब तक नवजात की मौत हो चुकी थी। कुत्ते ने उसका एक हाथ भी खा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात का डीएनए संकलित कराया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, गांव वालों ने फोन कर डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुबह एक कुत्ता इस नवजात को मुंह में दबाए घूम रहा था।

जब गांव वालों ने देखा तो उसे छुड़ाया, मगर तब तक उसकी मौत को चुकी थी। पुलिस के मुताबिक, बच्चा पुरुष था। संभवतः मंगलवार रात ही उसकी डिलीवरी हुई होगी। उसका नाल भी कुत्तों ने ही खाया था।

उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, एक हाथ के साथ ही कुछ अन्य अंग भी कुत्ते नोंच चुके थे। पुलिस ने बच्चे का डीएनए सैंपल लिया है। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम से बच्चे की मौत का कारण स्पष्ट होगा कि बच्चा मृत पैदा हुआ था या उसे जिंदा फेंका गया। हालांकि सवाल ये है कि आखिर, उसे फेंका किसने और क्यों।