    बरेली में सैंथल जादोपुर मार्ग पचपेड़ा से चमरौआ शिव मंदिर तक बनेगी नई सड़क, आवंटित किया गया बजट

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:41 PM (IST)

    धर्मार्थ योजना के अंतर्गत सेंथल जादोपुर मार्ग से पपेड़ा से हिमकरपुर चमरौआ शिव मंदिर तक सड़क नव निर्माण के लिए बजट स्वीकृत कर कार्य आरंभ कराने के लिए 53.42 लाख रुपये आवंटित किया गया है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता को समय से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, बरेली। धर्मार्थ योजना के अंतर्गत सेंथल जादोपुर मार्ग से पपेड़ा से हिमकरपुर चमरौआ शिव मंदिर तक सड़क नव निर्माण के लिए बजट स्वीकृत कर कार्य आरंभ कराने के लिए 53.42 लाख रुपये आवंटित किया गया है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता को समय से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    लोक निर्माण विभाग की ओर से जिलेभर में सड़कों और पुलों का निर्माण कराने के लिए 2,700 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। विधानसभा क्षेत्रवार परियोजनाओं की वरीयता भी तय की गई है। शासन से परियोजनाओं की स्वीकृति मिलनी आरंभ हो गई है।

    धर्मार्थ योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सेंथल जादोपुर मार्ग के किमी 15 में पपेड़ा से हिमकरपुर चमरौआ शिव मंदिर तक 1.60 किमी सड़क नव निर्माण के लिए एक करोड़ छह लाख 84 हजार रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य आरंभ कराने के लिए 53.42 लाख रुपये आवंटित किया गया है।

    शासन से लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता को स्वीकृत सड़क का गुणवत्ता के साथ नवनिर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    अधिशासी अभियंता भगत सिंह ने बताया कि शासन स्तर से कुछ परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें पचपेड़ा से चमरौआ शिव मंदिर तक की सड़क भी शामिल है। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कराकर गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह कुछ और परियोजनाओं की स्वीकृति मिलने की संभावना है।