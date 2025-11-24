बरेली में सैंथल जादोपुर मार्ग पचपेड़ा से चमरौआ शिव मंदिर तक बनेगी नई सड़क, आवंटित किया गया बजट

जागरण संवाददाता, बरेली। धर्मार्थ योजना के अंतर्गत सेंथल जादोपुर मार्ग से पपेड़ा से हिमकरपुर चमरौआ शिव मंदिर तक सड़क नव निर्माण के लिए बजट स्वीकृत कर कार्य आरंभ कराने के लिए 53.42 लाख रुपये आवंटित किया गया है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता को समय से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोक निर्माण विभाग की ओर से जिलेभर में सड़कों और पुलों का निर्माण कराने के लिए 2,700 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। विधानसभा क्षेत्रवार परियोजनाओं की वरीयता भी तय की गई है। शासन से परियोजनाओं की स्वीकृति मिलनी आरंभ हो गई है।

धर्मार्थ योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सेंथल जादोपुर मार्ग के किमी 15 में पपेड़ा से हिमकरपुर चमरौआ शिव मंदिर तक 1.60 किमी सड़क नव निर्माण के लिए एक करोड़ छह लाख 84 हजार रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य आरंभ कराने के लिए 53.42 लाख रुपये आवंटित किया गया है।